女扒手從宜蘭搭火車到板橋行竊…3秒得手8千！阿嬤買水果掏錢才知被偷

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區傳統市場有扒手！一名女慣竊穿梭在市場內尋找下手目標，趁一名阿嬤在買水果時，不到3秒偷走她的錢包，隨即逃離現場，阿嬤要拿錢包付錢時，才驚覺被扒走，共損失8000元。警方接獲報案後，調閱周遭監視器，循線到她宜蘭住處將他逮捕，訊後依竊盜罪送辦。

▲61歲女扒手（紅圈）在水果攤假裝購物，偷走阿嬤8000元 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方表示，一名阿嬤到板橋區中興路上的傳統市場買菜，在水果攤挑選時，被61歲陳姓女扒手盯上，當時攤位上還有其他婆婆媽媽擠著挑水果，陳女趁機伸手偷走錢包，過程不到3秒，得手後隨即快步離開。

阿嬤拿著水果準備付錢時，才驚覺錢包被竊，氣的當場飆罵。板橋警分局接獲報案後，立刻調閱市場監視器，發現陳姓女扒手穿著黑衣、長褲、拖鞋、戴著口罩，刻意擠進水果攤，伸手行竊得手過程都被監視器拍下。

警方根據監視器影片追蹤，從穿著特徵循線鎖定陳女，當天犯案後她搭火車直接返回宜蘭住處，經埋伏將她逮捕。調查發現，這名女扒手根本是慣竊，有數十條竊盜前科，時常出沒北部地區各大傳統市場，由於外表打扮就是一般歐巴桑，完全不起眼，也讓她不容易被懷疑發現，增加犯案成功率，警訊後將她依竊盜罪函送法辦。

腦公！你不可以賴帳喔

▼61歲女扒手得手後快步離開 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）