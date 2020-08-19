獅迷小黑最後身影曝！騎車「花蓮→台南」失聯36hrs…尋獲時已墜大排身亡

記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

台南女子游慧雯「小黑」在統一獅商品部擔任工讀生，上周放假自行騎車前往花蓮看球，不料17日上午沿著台11線騎返台南途中卻突然失聯，警方經搜索後於18日凌晨在人定勝天碑附近的大排水溝中找到游女，當時她已明顯死亡。鳳林分局副分局長陳明順表示，游女被發現時連人帶車倒在大排內，由於已經死亡因此並未送醫，初判應是不熟路況才會跌落排水溝中殞命。

▲路口監視器拍下游女最後身影。（圖／記者蕭可正翻攝）

監視器畫面拍下，17日花蓮飄著細雨，游女看完球後穿上雨衣、自行騎乘機車沿著台11線返回台南，不料竟再也回不了家。據了解，游女在統一獅商品部打工，也擔任過球團舉辦的冬、夏令營隊輔；由於統一獅上周移師花蓮打第5場比賽，身為獅迷的游女便趁著假日從台南騎車前往花蓮看球，直到17日上午才準備返家，沒想到當天上午11時就傳來失聯訊息。

▲游女失聯後，親友及球團發布訊息協尋。（圖／球團提供）

消息曝光後親友及球團都相當焦急，紛紛張貼訊息協尋，花蓮縣政府也加派警力尋人，直到18日深夜11時許才終於在人定勝天碑旁的一處排水溝中找到游女，但當時他已經明顯死亡。

陳明順表示，18日深夜接獲民眾通報，指稱台11線61.4K處大排內有人、車倒臥其中。警方到場查看，發現該處為排水溝汲水口，深約3米、長度6.5米、寬2.5米，且底部還有些許積水，倒臥在大排內的女子已經沒有氣息，明顯死亡；經透過車牌追查，這才發現死者身分竟是通報協尋的游女。

警方現場勘查，並未發現游女及其機車有遭到他車撞擊痕跡，且機車車身刮痕與水溝溝壁內擦撞痕跡吻合，無其他可疑之處，初判疑似是不熟路況、再加上天雨路滑才會連人帶車跌入大排內，但確切原因仍需檢方調查後才能釐清。

警方提醒，台11線道路尚未拓寬，車道狹窄，遇下雨等不良天候，路面濕滑危險，呼籲用路人應依限速行駛、避免疲勞駕駛，以免發生危險。

▼游女被發現時連人帶車跌落排水溝中，已經明顯死亡。（圖／記者蕭可正翻攝）