朋友超商抽菸被阻...醉漢「三字經狂轟+出拳打人」　警霸氣吼：不要再講話了

記者邱中岳／台北報導

北市萬華1家超商，19日凌晨2名男子進入超商，其中1名男子在超商內吸菸，店員隨即大喊要男子不要抽菸，此舉反而引起男子友人不滿，甚至與店員互相推擠，警方到場後男子仍不罷休，用三字經狂飆店員，在警方勸說仍不罷休，遭警方大聲喝斥才停下。

警方調查，30歲的蔡姓店員，在19日凌晨12時許，見到60歲的周姓男子以及71歲的何姓友人進入超商，但何姓男子帶著香菸走進超商，還邊逛邊抽，蔡姓店員才出聲喝斥，要求何姓男子將香菸熄滅，但此舉卻引發周姓男子的不滿。

▲男子不滿朋友被嗆，與店員當場展開全武行衝突，警方到場還不斷狂飆三字經。（圖／畫面翻攝臉書《我是萬華人》）

周姓男子與蔡姓店員當場爆發口角，且周不斷以三字經狂飆蔡姓店員，但蔡姓店員也不甘示弱，不斷回嗆「你剛剛打了我4拳」，最後路人緊急報警，警方隨即到場處理，周男還不斷想推開警員企圖攻擊蔡姓店員，最後在警方勸說離開超商。

但周男離開超商後越想越氣，仍不斷持續對著超商飆罵，最後連處理警員也大聲斥責周男「不要再講話了，已經在幫你處理了，還在那邊大小聲是怎樣」，態度囂張的周男才不吭聲，但周男認為也被蔡姓店員攻擊，所以雙方最後互控傷害。

▲店員看到何姓男子在店內抽菸出聲制止，卻被周男反嗆甚至攻擊。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時周姓男子與何姓友人在飲酒，因酒不夠要去超商買酒，但是周男突然聽到店員對其友人大聲斥責，所以才會爆發糾紛衝突，目前警方已受理雙方報案。

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