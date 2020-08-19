深夜溜出門賭博…她見鳳山警破門「嚇到心律不整」！求別告訴孩子：怕沒面子

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄警方日前接獲線報，轄區內有天九牌職業賭場，19日凌晨持搜索票到鳳山區一處民宅查緝，當場將包括負責人在內等20名男女逮捕，依違反社維法送辦。過程中有一名賭客見警方破門，竟嚇到心律不整，但又怕孩子知道自己半夜溜出門賭博會「沒面子」拒絕就醫治療，所幸人最後沒有大礙。

▲▼鳳山警查緝賭博，有賭客嚇到破窗跳樓逃跑。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方19日凌晨1時許破獲一間天九牌職業賭場，當場將負責人張姓男子、把風的武姓男子及男女賭客共20名男女，現場查扣賭資新台幣26萬元、抽頭金新台幣6150元、夾子1批、骰子1批、押寶盒1個、號碼牌1批、橡皮筋1批、紅包袋1批、膠質天九牌31支、監視器主機1台等。

查緝過程中，有賭客想趁亂逃跑，竟破窗而出，跳到後面一棟鐵皮屋上，被埋伏警力當場逮捕；另名賭客則是開著租來的車輛到賭場廝殺，結果車輛逾期未還，租車公司定位一查，發現車輛在賭場附近，恰巧碰上警方查緝賭博。

另外，還有一名年紀較長的女賭客，見到警方破門而入，因為過度緊張當場嚇到心律不整。警方見狀，隨即詢問該名婦人是否需要送醫治療，或請家人將藥品帶至分局給她服用，但皆遭婦人拒絕，原因是擔心孩子知道她深夜溜出門賭博，會沒有面子，因此僅在分局稍作休息後，便回家休養，所幸人並無大礙。目前全案依違反社會秩序維護法等相關法律偵辦。

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