台北高溫飆39.7度創歷史新高　邱顯智籲勞動部制定高溫假

▲氣象局今年測得台北高溫飆39.7度創歷史新高。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

全球暖化導致氣候變遷，中央氣象局台北觀測站上月24日下午2時19分觀測到攝氏39.7度高溫，打破歷史紀錄，成為台北觀測站自1896年設站以來最高溫。對此，時代力量立委邱顯智19日表示，氣溫過高對於人體的傷害逐年增加，勞動部不能只是提供預警系統，應該要制定高溫假實質保護面臨高熱風險的勞工。

邱顯智19日上午於立法院召開「氣溫屢創新高，高溫假刻不容緩」記者會，並邀請新北市產業總工會理事長洪清福、台灣郵政產業工會副理事長陳廣志與會出席。

邱顯智表示，依據中央氣象局的資料顯示，台北觀測站今年已經打破了四項歷史紀錄，包括7月份測得超過38度的天數已有8天、7月份連續達到38度的天數也有5天、全年超過38度的天數更有12天，甚至打破該站自1897年觀測以來連續超過36度的天數紀錄，自7月8日至今已有連續16天。

邱顯智指出，今年5至7月熱傷害至急診就診人次已高達1608人次，創下十年新高，再依照衛福部分析全國181家醫院急診的及時資料顯示，今年7月1日至24日止因中暑等熱急症至急診就醫為659人次，是去年7月同期370人次的1.8倍；而今年截至7月24日因中暑等熱急症至急診人次高達1722人次，也較去年的1248人次增加4成。

邱顯智說，《職業安全衛生法》第6條的明定，雇主必須提供預防高溫導致熱傷害的安全衛生設備及措施，若違法可逕行開罰3萬元至30萬元，但根據勞動部所提供的資料，2019年總共進行了2225場次的高氣溫戶外作業的專案勞檢，其中總共查到1217場次違法，結果只罰了一個場次﹐其餘皆為通知事業單位限期改善，希望勞動部正視問題。

▲邱顯智召開「氣溫屢創新高，高溫假刻不容緩」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



陳廣志表示，每天都有超過6千位的郵差，在高溫曝曬的環境下工作4到5個小時，不僅身體要承受熱危害的風險，也增加郵差發生交通事故的機會，郵政產業工會對高溫假的立法表示贊成。陳廣志說，僅管中華郵政近期已針對工作制服的排汗性與透氣性進行改善，但因為郵差的工作常常落在一天當中最熱的時段，公司應該調整人力，避免郵差在最熱的時段工作。

此外，陳廣志也呼籲，中華郵政應該納入訓練課程，讓所有員工了解如何避免熱危害，學習自救與急救的相關措施，在無法有效避免高溫前，則建議給予高溫津貼作為補償。

洪清福則指出，台電的公安事故大多發生在夏季，勞動部應該針對重體力、重危險的高架作業訂定標準，讓勞工在工作時有所依據，儘管勞動部目前已制定高溫作業勞工作息時間標準，但該規範僅針對室內工作，並無針對室外工作進行規定，希望勞動部對於勞工作息時間制定一致性的規範，例如溫度超過37度時應讓勞工暫時休息，且休息期間應納為工作時間，應比照勞工作息標準的規定辦理。

洪清福說，在高溫工作下的勞工，一天的工作時間不應超過8小時，對於孕婦、未成年勞工的室外工作也必須有所規範。同時，如果勞工必須在高溫下從事工作，也應該給予高溫津貼的報酬。

邱顯智表示，2018年5月勞動部長許銘春曾表示，將研議制訂高溫假以因應極端氣候可能對勞工造成的傷害，2019年卻改口表示勞資歧見過大，因此僅製作「高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網」提供預警機制。邱顯智認為，勞動部如果看到最基層勞工的工作處境，就不會認為因為勞資歧見過大而不應制定高溫假，而是要站資方的立場讓勞工有休息的機會。

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