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周末可能有「熱帶低壓或颱風」路過台灣北上　連一周變天降雨熱區出爐

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▲▼天氣。（圖／翻攝自RAMMB）

▲菲東擾動發展，周末可能增強為熱帶性低氣壓或颱風通過台灣東部海面北上。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

周末起天氣變數多！周末太平洋高壓逐漸東退，對台灣的影響減少，取而代之的是南方的低壓槽，將逐漸北上影響台灣。天氣風險指出，要留意菲律賓東方海面擾動有增強成熱帶性低氣壓機會，周末通過台灣東方海面北上，周末起連一周天氣不穩。氣象專家吳德榮則指出，菲東海面熱帶擾動，緩慢發展中，最新歐洲及美國模式模擬顯示，此擾動未來有發展成颱的機率。

▲▼台北,下雨,大雨,雷陣雨。（圖／記者徐斌慎攝）

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▲周末天氣開始不穩，迎風面中南部容易有陣雨或雷雨，北部則容易有午後雷陣雨，下雨的範圍更大。（圖／記者徐斌慎攝）

今天台灣主要在高壓邊緣的影響之下，吹東風到東南風為主，因此天氣相對較晴朗穩定，預計這樣的天氣可以持續到周五左右。

天氣風險氣象主播賴忠瑋預報，周末北方的太平洋高壓將逐漸東退，對台灣的影響減少，取而代之的是南方的低壓槽，將逐漸北上影響台灣，影響台灣的風向也會轉為以偏南風到西南風為主，因此天氣會變得較不穩定。

在降雨方面，迎風面的中南部雲量偏多，容易有陣雨或雷雨，北部則容易有午後雷陣雨，而且下雨的範圍更大，雨勢也會更明顯。

賴忠瑋表示，預計周末開始的一個禮拜，台灣都是處在比較偏低壓影響的環境，相對較不穩定，也要特別留意南方是否有擾動或熱帶性低氣壓發展。

其中，位於菲律賓東方海面的擾動雲系，未來有機會增強成為熱帶性低氣壓，可能在周末通過台灣東方海面北上。目前看起來還不至於直接影響台灣，不過要留意的是後續是否會增強影響台灣的西南風，或帶來更多水氣，可能將為周末到下周初期的天氣增加更多變數。

▲▼菲律賓東方海面有一「熱帶擾動」緩慢發展中。最新歐洲模式，模擬周六預測圖顯示，此擾動未來有發展成颱的機率，周六通過台灣東側，週日在琉球海面附近；美國模式模擬則較偏東。（圖／翻攝自吳德榮專欄）

▲根據歐洲及美國模式模擬顯示，菲東擾動未來有發展成颱的機率。（圖／翻攝自吳德榮專欄）

氣象專家吳德榮則在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，菲律賓東方海面另有一「熱帶擾動」，緩慢發展中。最新歐洲及美國模式模擬顯示，此擾動未來有發展成颱的機率，其中，歐洲模式顯示，周六通過台灣東側，周日在琉球海面附近；美國模式則較偏東。

吳德榮表示，台灣附近周五前低層是東南風，挾帶暖濕的空氣，周六、日東南風轉變、水氣仍多，下週一逐漸轉西南風。而台灣附近大氣不穩定的程度，與擾動的路徑所引進西南風的強度有關，模式模擬有「不確定性」，應持續觀察。

氣象預報員王品翔則指出，周四、五天氣狀況類似，明天清晨至上午中南部、澎湖有零星降雨，午後西半部及各地山區留意雷陣雨發生，其中，中南部有局部大雨機率。周六、日有擾動從台灣東邊海面一路北上，該熱帶系統持續整合中，短時間還沒有明顯增強趨勢，氣象局會持續觀察。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周六、日有擾動從台灣東邊海面一路北上，台灣附近水氣增加。（圖／中央氣象局）

不過，擾動北上過程將使西南風增強、台灣附近水氣增加，南部不定時有局部短暫陣雨，午後各地都有局部短暫陣雨，山區則要留意局部大雨。

下周一到三，在低壓影響下，西南風增強，中南部整天局部短暫陣雨或大雨，各地午後留意短暫雷陣雨。氣象局也預報，到下周五前西南風持續影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

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