通姦除罪才獲免訴！再約人夫激吻　小三正宮互打都被判刑…只有他沒事

▲小三陳女與正宮韓女因人夫大打出手，後陳女與韓女母子3人都被判刑，只有人夫沒事。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

已婚的陳女愛上閨蜜老公賀男，曾被3度抓姦，因通姦除罪化獲免訴，陳女肆無忌憚，再與人夫相約車內擁吻，卻被正宮與其子女當場抓包，小三與正宮、正宮子女們一陣拉扯後，互告傷害。新竹地院依傷害罪判小三陳女3月，韓女母子則分遭判拘40及20天，均可易科罰金，而罪魁禍首人夫，則「無事一身輕」。

據判決，鋼鐵廠董娘韓女懷疑丈夫賀男與閨蜜陳女發生婚外情，於2018年12月間尾隨丈夫到新竹市某宮廟前停車場，果然發現陳女與丈夫同坐車內、狀似親暱。韓女與兒子、女兒一時氣憤，將小三陳女強行拉出車外，朝她頭部毆打，並將小三的車鑰匙拔下，小三陳女不堪受辱，驗傷後提告。

正宮韓女證稱，當天看到丈夫講完電話要出門，剛好兒子、女兒都在，就找他們一起尾隨丈夫到了某宮廟的停車場。到現場後發現陳女與丈夫坐在車內，丈夫的手搭在陳女身上，陳女的頭則靠在他肩膀上。韓女等人叫陳女下車，陳女不願意，賀男則嚇的從後座爬到駕駛座，因為他們以為賀男要開車走，情急之下就撿起地上石頭敲破車窗，陳女也自己下車。陳女下車後卻向正宮嗆聲說，她只是來買杯子，要韓當人家老婆差不多一點，並動手推韓，兩方隨後發生拉扯，由於當時現場很混亂，大家推來推去，自己也被陳女打。

賀男表示，他與陳女從2018年4月開始交往，事發當日，他與陳女相約各自開車前往定點見面，兩人在後座擁抱接吻，大約10分鐘後，妻女們尾隨到了現場，叫陳女下車，他和陳女都不敢下車，結果女兒就拿起地上的石頭敲破車窗，在女兒半拉之下，陳女自己走下車，隨後雙方就開始一陣拉扯、抓頭髮，他也見到陳女坐在地上，自己抓自己頭髮放口袋，而妻子韓女也有受傷。

法官調查，陳女與韓女、賀男夫妻為朋友關係，明知賀男是有家室之人，仍於2018年10月、11月間3次與賀男前往新竹市某汽車旅觀發生性行為而遭韓女提告，後因通姦除罪化獲免訴。

法官審酌，陳女原本就是已婚婦，有自已的家庭，卻與人夫相揪出遊共處車內，行為容易引人非議，而面對元配時，卻未能理性處理紛爭，反而與其發生肢體拉扯受傷，犯後飾詞否認、毫無悔意，態度非佳；而韓女帶著兒女面對丈夫出軌一事，卻捨棄司法不用，犯下傷害，除韓女坦承犯行外，2子女均否認犯行，認為2子女沒有反省，不足取。

法官審酌4名被告的犯行，對彼此都造成心理陰影及身體傷害程度，因此依傷害罪判陳女3月，易科罰金9萬元；而韓女犯傷害罪判拘40日，兒女則遭判拘20日，均可易科罰金4萬及2萬。

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