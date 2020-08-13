PO文喊：妳是我的！小三2年後喊切轉身嫁人　人夫痛心怒揭「肉片」…正宮心碎

▲人夫不甘小三提出分手，竟向正宮交出2人的性愛影片，正宮最終心碎對小三提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／新北報導

女子小花（化名）與一間電子零件廠老闆阿翔（化名）發生婚外情，而阿翔還在社群軟體上宣示主權，「小花是我過房妻子」等。事後2人分手，但阿翔不願放手，竟向正宮交出2人的性愛影片懺悔。正宮事後怒對小花提告求償，法官最後也判小花須賠償正宮40萬元。

正宮指控，小花明知阿翔已婚，卻在2015年7月起至2019年11月間引誘阿翔與其交往，還發生關係。後來因為2人分手，阿翔才於2019年12月間向她懺悔，還交出2人的性愛影片，她才知道此事。此外，小花在外都以阿翔老婆自居，更參與阿祥的事業經營、出差外地也同住一房，明顯侵害了她的配偶權，於是向小花提告求償。

對此，小花辯稱，跟阿翔交往之初，其均以單身自稱，直到交往約半年已有感情基礎後，阿翔才坦承已婚，還告訴她，自己跟正宮感情不睦，早有離婚打算，而她因與阿翔感情至深，也相信阿翔會離婚並與她結婚，才隱忍成為一般人所不齒的小三，並且持續為阿翔提供經濟上支援、協助其事業經營。

小花表示，直到2017年2月間，她發現阿翔根本無意離婚，她於是提出分手，但她從頭到尾並沒有要破壞正宮家庭，是阿翔對她百般糾纏，而她為了斷絕2人關係，以及脫離阿翔的感情陰影，遂於2019年12月與別的男人結婚，但沒想到阿翔竟為了報復，把2人交往時的照片、影片拿給正宮，且她與阿翔早在2017年2月間就分手，分手後2也只有公事上的往來，但正宮卻在2019年12月才提告，而影片內容也全都是在2017年9月以前，她因此認為正宮的提告已超過損害賠償請求權的2年時效。

小花還提到，她與阿翔交往的事，正宮跟阿翔家人都知情，且她還與正宮同時協助阿翔處理公事，而阿翔母親也多次煮飯邀請她到家裡用餐，又一開始是阿翔隱瞞已婚身分而跟她交往，她雖對正宮有百般不是，但情理上是因情關難過，阿翔才是最應該受譴責之人。

法官審理時，有證人出面對正宮所述作證，也表示他2019年8月間與阿翔公司合作時，阿翔也都向他介紹小花為其妻子等，而阿翔也出面說明2人關係，且法官也查出，阿翔曾在通訊軟體上貼文，「小花已經是我過房的妻子，拜過天，拜過地，拜過祖先，拜過神明，今世已正式做收二房，不可以小三身份講她說她，小花是我累世情人」。

法官認為，證人與阿翔公司的合作期間為2019年9月至11月間，但就小花所提正宮提告已超過法律時效，證據尚有不足，且小花又無法對此舉證，因此判她須賠償正宮40萬元。

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