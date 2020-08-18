老公外出送貨！奔小王車內激情7回　人妻「中獎2次」嚇翻…偽造簽名急墮胎　

▲宜蘭一名人妻外遇，期間不慎懷孕，竟與小王聯手偽造丈夫簽名，進行人工流產。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭一名陳姓人妻2017年間在外結識蔡姓人夫，兩人不顧已婚身分，展開婚外情，先後於車內、汽車旅館等多處發生關係，其中陳女不慎受孕2次，擔心姦情曝光，竟與蔡男一起偽造陳女丈夫、王姓男子的簽名，以便進行人工流產。對此，陳女與蔡男被依偽造文書罪判刑2月確定，另外民事庭日前判蔡男得賠王男60萬元精神撫慰金，可上訴。

判決指出，陳女與蔡男於2017年10月至2018年7月間，利用王男外出載貨，或者陳女陪同蔡男工作的機會，在自小客車、聯結車、兩人租屋處、汽車旅館等地方發生7次關係，期間陳女還不慎受孕2次，兩人擔心姦情東窗事發，竟聯手偽造王男簽名，好讓陳女能服藥墮胎。怎料，陳女與蔡男某次發生爭執後，竟通知王男到場，並坦承外遇，而王男聽完相當氣憤，決定提告兩人妨害家庭、偽造文書。

宜蘭地院今年4月14日依偽造文書罪、相姦罪判陳女、蔡男皆6月徒刑，得易科罰金確定，然而，判決確定前，大法官今年5月29日已宣告「通姦除罪化」，因此陳女、蔡男相姦罪部分免罰，兩人刑期改為2個月，得易科罰金。

王男於外遇事件爆發後，與陳女簽字離婚，精神受到嚴重打擊，因此要求蔡男賠償精神慰撫金60萬元；法官調查後，認定蔡男侵害王男配偶權，另外審酌王男擔任司機、蔡男為運輸業司機等背景狀況後，最終判蔡男賠王男35萬元為適當，全案仍可上訴。

【更多新聞】

女房客出門被叫住！房東突「伸手拍摸」…被逮扯喊：我有視覺上要求



用電問題爆糾紛…男房客傳刀照怒嗆：錢留著買棺材！ 張淑晶告贏獲賠8萬



桃園龍潭午後炸雨彈！大樓「遭雷狠劈」噴飛50cm石塊…他曝：當時房子狂震

