業務經理偷吃酒店公關！生兒爽辦「滿月酒會」…副總妻驚知崩潰流產了

▲業務經理背著副總妻跟酒店公關搞婚外情，2人還生下一名兒子。（示意圖／記者張一中攝）

記者戴若涵／台南報導

台南一名擔任業務經理的人夫，背著副總妻與酒店公關大搞婚外情，還生下一名兒子，開心拍下「全家福」、舉辦滿月酒會，讓正宮崩潰流產，心碎告上法庭，一審判人夫、酒店公關應連帶賠償正宮30萬元，案經上訴，二審日前再判賠30萬元，全案確定。

正宮主張，與丈夫在2011年結婚，之後老公在酒店認識了酒店公關小君（化名），雙方進而交往，2018年9月30日還計畫出遊日本8天，雖未成行，但2人同年10月6日前往墾丁遊玩。她指出，小君還跟丈夫生了一個兒子，她得知消息後身心俱疲，還因此流產，心碎向丈夫及小君提告請求連帶賠償150萬元。

面對老婆的指控，人夫只稱，「我沒有這麼多錢可以賠償」；小君則說，「正宮流產跟我沒有關係，她請求的精神撫慰金數額太高」。台南地方法院勘驗各項事證及雙方說詞，最後判人夫及小君應連帶賠償正宮30萬元。

正宮不服判決結果，上訴台南高分院。法院調查發現，人夫在婚姻存續期間跟小君交往、產下一子，2人還拍攝全家福，為孩子舉辦滿月酒會，透過與正宮的對話也可發現，人夫面對婚姻關係採取消消極而不予理會的態度，審酌正宮為一間公司的副總，人夫為業務經理，小君則因新冠肺炎遭停聘，目前無業、無收入，最後判2人應再連帶賠償正宮30萬元(包括一審判賠金額在內共60萬元)，全案定讞。

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