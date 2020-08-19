持假居留證照片亂報年齡　台中警查獲2逃逸越南移工

▲台中市第五警分局查獲2名越南籍逃逸移工。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市第五警分局北屯派出所員警，日前於北區北平路與天津路口發現一輛轎車駕駛未繫安全帶，將其攔查後看見後座有2名外籍移工，警方要求他們出示居留證，未料男性移工竟想開門逃跑，警方遂將車門擋住制止，而女性移工拿出手機，說她將居留證拍在手機裡，惟警方發現本人與照片有明顯差異，女移工辯稱是10多年前的照片，又對於其出生日期不斷改口，警方將2人帶到專勤隊查證身分，確認均是逾期居留移工，依法將2人立案送辦。

台中市第五警分局北屯派出所員警黃浤原及趙伯修，於13日下午4時30分許在北區北平路與天津路攔查一輛轎車，該車駕駛未繫安全帶，查證後座乘客身分時，發現是2名外籍移工，員警要求他們出示居留證，其中男性移工欲打開車門趁機離去，員警立即將車門擋住避免逃跑，該名男移工則遲遲拿不出居留證。

▲警方於後座發現2名外籍移工。

另一名女移工拿出手機，說她將居留證拍在手機中，員警查看發現女移工本人與照片有明顯差異，女移工卻笑著說「是10年前的照片，來台灣10幾年了，所以才會不一樣」。

但員警仔細比對後，確信是不同人，支援的警力到達後，向女移工詢問年紀時，她吞吞吐吐，警方追問「是1997年出生嗎？」，女移工回答沒錯，警方再次確認，她卻又改口「1983、1984年」，警方認為，如何不知道自己出生年月日？遂將2人帶回。

經帶往台中專勤隊按捺指紋查證，確認2人為逾期居留越南籍移工，張男44歲，丁女41歲，全案將由台中專勤隊以入出國移民法將2人遣送出境。至於開車駕駛是台灣人，未繫安全帶也遭開罰。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

「有人要害我…」台中男失控「藍波刀」猛刺媽再自傷 她手腳爆血驚喊：救命

驚悚撞擊畫面曝光...2歲女童陪媽買早餐「遭吊車追撞」亡！ 阿公上班接噩耗崩潰

新北女爽中15.6億...台彩「她規劃包60萬大紅包」！彩券行曝：至今沒接到電話