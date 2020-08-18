新北女爽中15.6億...台彩「她規劃包60萬大紅包」！彩券行曝：至今沒接到電話

▲開出威力彩頭獎的南投竹山紫南宮旁的「大運發商行」。（圖／東森新聞）

記者白珈陽、林昱萱／南投報導

威力彩31.2億元，於7月底開出2注頭獎，其中1注則由南投「大運發彩券」開出，而台彩於17日表示，幸運兒是一位年約30多歲的未婚女性，而台彩也表示獎，中獎人規劃包給投注站60萬紅包。不過，大運發彩券於18日表示，「至今也沒接過得獎人道謝的電話」。

對於外界原先傳言，其中一名得主是已婚護理師一事，台彩於17日出面說明，得主其實是新北一位30多歲的未婚女性，而她是與親友前往南投旅遊時順便去紫南宮拜拜，在廟方「七星級金筍迎客廁所」等候時，看到對面的「大運發商行」有人在排隊，因為知道威力彩大連摃、當期頭獎上看31億元，所以她也排隊買了威力彩2注電腦選號，其中1注中頭獎。

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此外，台彩也表示，得主將規劃用1千萬做公益，並包出60萬大紅包給投注站。不過，店家於18日提到，「還沒拿到台彩聲稱得獎人要包的60萬紅包，至今也沒接過得獎人道謝的電話。常有遊客問他們到底得獎者是誰，謠言滿天飛，不過他們根本也不知道是誰，每天人來人往，無法得知。」

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