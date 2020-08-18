「有人要害我…」台中男失控「藍波刀」猛刺媽再自傷　她手腳爆血驚喊：救命

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區18日發生一起兒子動刀刺傷母親案件！一名27歲男子與母親起爭執，情緒激動之下竟持藍波刀朝母親猛刺，導致母親手腳受有撕裂傷送醫。據悉，男子疑似有毒品前科，導致精神狀況不穩，但詳細的事發原因，仍有待調查釐清。

▲台中男持刀刺傷媽媽再自傷，雙雙送醫。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方於上午7時53分接獲報案，趕赴現場後發現一名年約50歲的女性手腳撕裂傷；而另名27歲的男性在攻擊母親後揮刀自殘，右手部有撕裂傷，2人均送往衛福部署立豐原醫院治療。

據悉，男子有吸毒前科，而其母親透露男子疑似出現幻覺，不斷稱有人想傷害他，17日晚間前往社區找母親後，2人卻因故爆發激烈爭執，吵到街坊鄰居都聽到，孰料男子竟持刀攻擊，導致母親臉部、手指及腳趾有多處劃傷，男子也因拉扯手指遭劃傷。

警方趕赴現場後，發現男子情緒激動，遂立刻制止他，並在廁所內發現兇刀，而客廳內也留下斑斑血跡，於是立刻將2人送醫。

此外，據社區管理員表示，18日上午警方上門，稱有人報警喊救命，他於是趕緊帶著警方破門而入，就看見男子母親身上都是血跡，而男子則在一旁一直喝水。另外，有知情人士透露，懷疑2人爭吵可能與金錢糾紛有關，但詳細的事發原因仍有待調查釐清。

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