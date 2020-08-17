外籍男遊小琉球惡搞海膽！石頭砸死丟海裡...目擊者怒PO網海巡追兇

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣小琉球傳出有外籍移工將海膽砸死情事，目擊者全程拍下移工從開始玩海膽到砸死的過程，向海巡單位報案，並PO上網，引來網撻伐。海巡人員還未找到這位肇事移工，但表示，小琉球全島週圍都屬於漁業資源保育區，其保育對象為龍蝦、海膽、馬尾藻，如有違規採捕保育對象或破壞棲息地的行為，可以漁業法65條裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

▲海巡人員積極查緝涉嫌在小琉球砸死海膽的移工到案，函送法辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲海巡人員找肇事者。

暑假期間，小琉球幾乎天天湧入大批遊客前來戲水，有目擊民眾發現有移工到福漁港西南側的潮間帶戲水，疑因未穿漁夫鞋等防護設施就走進珊瑚礁岩的潮間帶，不慎遭海膽尖刺及感到疼痛，展開報復行動，和友人開始玩弄、互相丟擲海膽，由於海膽有針刺，根本接不住，後來竟拿上沙灘、用石頭砸海膽致破裂死亡，再丟入海裡，劣行行徑全被拍了下來。

目擊者向安檢所報案，安檢人員早已聽聞消息、大動作前往尋找這名肇事男子，先找到圍觀的民眾，確定肇事者為越南籍移工，卻推說不認識畫面當中的金頭髮主謀，說只是同鄉出外相遇都會打招呼的萍水相逢，不知該男子身分，目擊者非常氣憤。

海巡人員表示，將持續追查這名男子身分，依法函送相關單位開單告發處罰，以遏阻類似破壞海洋資源行徑再度發生。

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