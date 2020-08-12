協助產業轉型！柯文哲將打造「後疫情時代北市產業政策白皮書」





▲柯文哲參加2020台北後疫情時代觀光旅遊轉型論壇。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

北市政府11日舉辦2020台北後疫情時代觀光旅遊轉型論壇，台北市長柯文哲出席論壇致詞時表示，他預估兩年內，國內觀光旅遊業將面臨嚴峻挑戰，北市府將以防疫旅館、安心住房、安心旅宿成功經驗，彙集產業界、學術界意見，打造「後疫情時代台北市產業政策白皮書」，陪業界共度難關。

柯文哲表示，2020年新冠肺炎疫情，超出許多人預期，他還記得2003年SARS出現，他還在台大醫院當外科加護病房主任，一開始來勢洶洶，不過很快就被控制了。今年一開始他也認為，或許可以比照當年的處理方式，沒想到不到1個月就發現，新冠肺炎跟以前不一樣，目前還在全世界蔓延。

柯文哲透露，其實幾個月前就有人問他「疫情什麼時候會結束？」而他每次都回答「還沒開始咧」，現在看起來他的判斷是對的，現在世界不一樣了，已經進入新常態，但新常態長什麼樣子，他也不能確定，所以希望透過座談，與大家一起討論因應對策。

柯文哲表示，今天論壇在文華東方，特別有意義，因為會入宿這裡的多半是外國、商務客，外國觀光客來台灣，有高達92%會住在台北，更特別的是，台北市的觀光旅行業家數有1486家，占全台灣近四成。過去在前總統馬英九時代開放陸客觀光，旅館房間數一下從3萬多增加到4萬多，沒想到蓋好後陸客不能來了，再加上新冠肺炎疫情，台北市受創嚴重；很多專門做國外的會展產業，也連帶遭殃。

柯文哲指出，目前的解決方法，一是認賠殺出，否則就是要轉型。幾個月前疫情相對緊張的時候，臺北市負責旅館業的觀光傳播局有幾項創舉，包括防疫旅館，可以提供給需居家檢疫的旅客，北市府也訂出防疫旅館的教戰手冊，現在防疫旅館有40家，房間數大約有2千個，對業界來說不無小補。

柯文哲說，後來因為一般旅館業要轉型成防疫旅館太麻煩，市府又有新想法，乾脆讓需要居家檢疫的人住在家裡，其家人住在普通旅館，旅館業不用再做另外的改變，這就是後來的「安心住房」專案，臺北市政府是一個解決問題的政府。

柯文哲提到，北市府不見得可以解決大環境造成的所有問題，但面對大環境，可以透過各項計畫協助大家，也希望大家坐下來思考看看，如果新冠肺炎疫情2年之內不會解決，台北市旅宿業該怎麼做？怎麼轉型？而政府是服務的團隊，不會比業界更了解市場，因為業界有生存的危機，一定比政府更有想法，所以希望透過9場論壇，用半年的時間，把整個後疫情時代的新常態描繪出來。

最後，柯文哲也表示，論壇結束後，會依據所有根據「新常態」的討論，在明年初會出一本「後疫情時代臺北市產業政策白皮書」，做為整個產業轉型的指導方向。

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