來找熊讚玩！熊讚水樂園今開幕 60公尺山林滑水道台北市玩得到

記者陳家祥／台北報導

今年夏天氣溫屢創新高，不論大人小孩紛紛「往水裡去」清涼又消暑。即起至8月23日，今年夏天台北最大親水樂園「2020台北河岸童樂會—熊讚水樂園」就在台北自來水園區！今年以熊讚為主題，現場打造台北最長的60公尺山林滑水道，邀大人小孩在炎炎夏日一起共襄盛舉。台北市觀光傳播局長劉奕霆在15日開幕這天，特地穿拖鞋、短褲現身，下場跟小朋友水槍大戰、體驗滑水道，開心直呼「這好玩欸！明年要做100公尺！」

北市觀傳局主辦的「2020台北河岸童樂會—熊讚水樂園」延續試營運的高人氣，15日一大早就吸引大批民眾排隊等待入園。配合防疫政策，園區門口架起紅外線體溫感測器為民眾量測體溫，園內戲水設施則實施人數控管、定時清潔消毒，室內空間一律要求配戴口罩，並備有乾洗手等防疫物資，為民眾營造可以安心遊、放心玩的消暑天地。

北市觀傳局指出，2020台北親水節的熊讚水樂園，民眾除了可以暢遊自來水園區的水鄉庭園戲水池、百年古蹟水博館與觀音山蓄水池外，還可以體驗熊讚水樂園的「60米山林滑水道」、「鴨鴨抱抱童樂池」，以及7公尺高的「沖瘋滑水道」、「夏來搖滾歡樂池」，還有趣味的「童心迎賓大道」等多項親水設施，絕對可以讓小朋友滿載而歸。

觀傳局長劉奕霆說，今年童樂會有三大創舉，第一是活動移至台北自來水園區舉辦，依園區地形打造台北最長的「60米山林滑水道」；第二是首度舉行專為兒童規劃的「星光閃閃童樂晚會」，請來YOYO家族與小朋友同樂；最後，則是推出期間限定的「熊讚拍貼機」，讓民眾免費留下美好回憶。

此外，周末限定的「阿古瓦秘境之旅」遊程雖然已被預訂一空，但沒報名的民眾還是可以參考活動官網的推薦景點，自行走訪自來水博物館、寶藏巖聚落等古蹟，或到公館商圈逛街、吃美食，體會臺北城南的多樣魅力。

「2020台北河岸童樂會—熊讚水樂園」即日起至8月23日，每天上午9點至下午6點營運（8月17日休園），下午5點停止售票。15日晚上7點的童樂晚會則開放免費入場，前200名民眾可獲得玩具水槍，大小朋友千萬別錯過。