「一起Kaiana崁頂」學習工作營　從工藝體驗布農部落日常之美

▲從工藝體驗布農族之美。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一場以部落工藝為主題的部落學習工作營，2020「縱谷原遊會」系列活動「一起Kaiana崁頂」於17日圓滿落幕，縱管處莊名豪副處長及海端鄉鄉長胡金至特別到場為來自全國30位志工頒發證書，參與的志工們表示在4天3夜的學習之旅，不僅留下深刻美好的回憶，大家齊心協力共同營造的場地，也將成為後續縱管處10月份推出「餐桌上的部落旅行-崁頂小米田園餐桌」之場域。

「一起Kaiana崁頂」學習工作營由縱管處輔導及在地文化組織「Kaiana蓋亞那工作坊」帶領下，志工們在工作營期間不僅參與體驗製作「布農竹編、藤編」，並在族人帶領下，將取自山野間的薑黃、薯榔及大青以「植物染」天然方式做成染布，並將竹編與染布成果，用來妝點小米田園餐桌。

除此之外，工作坊的「天國爸」帶領大家實際以腳踩、手槌等古法取出食用的小米粒，讓志工感受過去小米從種植到採收的得來不易，理解布農族人與小米農作的綿長歷史及生活意義；同時，志工們也跟著布農獵人上山走訪山林獵徑、挑戰野地炊食，最後品嚐傳統布農餐桌佳餚，從傳統體驗領受崁頂部落的布農文化之美！

4天3夜的胼手胝足，30位志工從彼此不認識，互相合作，透過共好的實踐，在部落留下美麗的回憶，到最後1天晚會離情依依，大家早就將崁頂部落視為第2個家，第1次造訪部落的莊乃玉志工表示：「透過自己的雙手跟部落耆老一起學習做傳統圍籬，做的不只是佈置和裝飾，而是用傳統的技藝在創作一件文化藝術品。」，

陳李豪志工表示：「蓋亞那工作坊的一家人就像一本布農族百科全書，也感謝他們對於布農族傳統文化充滿使命，將這樣的文化知識傳授給我們」，而Kaiana蓋亞那工作坊的「天國爸」胡天國感性的表示「在布農族裡最重要的就是小米，小米代表著布農族食衣住行的文化精神，所以我們將小米代代的傳承下去，謝謝你們一起來幫忙，把這樣的文化讓更多人知道，希望大家有空常回來！崁頂部落是大家的家」。