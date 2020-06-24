▲▼ 全國首座布農族特色文健站，台東延平鄉落成啟用。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府在縣內打造6處皆具有原住民族群特色之亮點文化健康站示範點，現延平鄉桃源文化健康站完工啟用，並成為全國第一個啟用具有布農族特色之文健站，縣長饒慶鈴前往主持，並希望除了讓文化健康站建構具部落「文化傳承」及「健康醫療」的多層次的照顧服務體系外，希望長輩們在文健站快樂、健康的慢慢老去。



饒慶鈴表示，桃源亮點文健站是全國第一個啟用具有布農族特色之文健站，於2019年獲得原住民族委員會補助經費630萬元，除規劃整建一個具有辦公區、保健區、課程活動區、老幼共學/共耕區、體適能活動區等功能之部落文化健康站外，饒縣長更指出，成立部落文健站的另一層用意，是提供不同族群因地制宜的長者照顧服務，以原住民照顧原住民，年輕長者照顧較年長者，彼此互助支持，讓健康變成文化，讓文化含有健康元素。

縣府原民處指出，台東縣部落高齡化現象持續拉高，，關懷部落長者及建立部落長期照護系統，是台東縣的當務之急，縣府自1日啟動本年初甫核定之20處文化健康站，服務成果有目共睹，希望將文健站的服務再升級，除這些亮點文健站依照各族群的特色來營造，提供符合長者之安養環境外，同時也期望激發長者自身價值，讓晚年生活更具意義。



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