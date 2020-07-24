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台東縣政府打造原住民高齡照顧新模式　用布農族傳統智慧養殖健康雞

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▲▼ 台東縣政府打造原住民高齡照顧新模式，用布農族傳統智慧養殖健康雞 。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲▼ 台東縣政府打造原住民高齡照顧新模式，用布農族傳統智慧養殖健康雞 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

為了嘗試讓部落長者踏出文健站硬式的建築，透過耆老的傳統智慧以飲食及勞動提升健康，台東縣長饒慶鈴24日到延平鄉永康文健站，與文化健康站的長輩們參與課程並聆聽耆老分享過去布農族養殖雞隻的傳統智慧，同時，縣長也受邀參與延平鄉立幼兒園第8屆結業典禮暨嬰兒祭活動，她肯定胡黃廣文鄉長及鄉公所對於布農族文化保存及推廣的用心。

台東縣政府創全國之先邀請國立台東大學張育銓教授與部落文化健康站合作，協助在台東的9個部落文化健康站嘗試以健康飲食推廣原住民傳統食療保健。饒慶鈴到永康部落文化健康站問候長者，聆聽耆老分享過去布農族養殖雞隻的傳統智慧，耆老述說以前是以放養的方式，用玉米、野菜、水果，不用加工的飼料餵食雞隻，此外這次特別邀請國立臺東大學張育銓教授引進食療的專業建議，與永康部落合作調配新配方的雞飼料，將部落隨手可得的食材，用酪梨、玉米、咸豐草及鳳梨等去除影響雞隻生長的果皮與種子，融入飼料中調配成自然健康且循環再使用的飼料。

饒慶鈴表示，台東縣政府努力在營造原住民的高齡健康照護，此次以傳統健康食療保健的概念導入文健站長者的活動中別具意義。饒縣長也首次參與文健站的養殖健康雞活動，和長者一起將雞隻放入雞舍後，並以新配方的飼料餵食雞隻，並與文健站長輩一起宣布永康文健站健康雞舍正式啟用，預計今年10月將舉辦成果發表活動。

▲▼ 台東縣政府打造原住民高齡照顧新模式，用布農族傳統智慧養殖健康雞 。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）台東縣政府近年積極推動部落長期照護計畫，其中本方案是由原住民族委員會協助審查，並爭取花東基金預算挹注，不但加強在地化服務，更要保障原住民長者獲得最適切的服務與生活照顧；台東縣已設置91個文健站、超過2800位部落長者參與。今年度台東縣永康、賓朗、南興、福文、建和、嘉蘭、拉里巴、長光、都蘭等9處文化健康站，在縣政府的大力支持下，透過與台東大學張育銓教授合作，嘗試以餐飲面向推廣原住民傳統醫療保健。

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