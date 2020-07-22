「報復性旅遊」發燒！縱管處推聯票遊花東　9/1日前享65折優惠

▲縱管處推花蓮交通套票，讓民眾遊花蓮更方便。（圖／翻攝自花東縱谷國家風景區管理處臉書）

實習記者高琳景／綜合報導

隨疫情趨緩國內旅遊開始鬆綁，民眾開始「報復性旅遊」，除了離島國家外，「花東地區」已成為民眾旅遊首選，而為了讓民眾更方便遊玩，花東縱谷國家風景區管理處推出「高鐵+北花線+台灣好行縱谷花蓮縣」交通聯票優惠方案。

觀光局花東縱谷國家風景區管理處處長郭振陵表示，以往套票僅著重在遊客到花蓮後的交通票券整合，而為讓遊客到花東更方便，去年開始積極與高鐵、客運洽談合作，在今年正式推出交通聯票。

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郭振陵提到，聯票包含高鐵花蓮聯票（9月1日前出發享65折優惠，9月2日後出發調整為75折優惠）、北花線－回遊號加台灣好行縱谷花蓮線（原價1300元，優惠價享830元），讓民眾3日內暢遊太魯閣、鯉魚潭、立川漁場、東大門等20處以上花蓮知名景點，再透過火車轉乘到台東旅遊。

1、 高鐵花蓮聯票可透過7-11 ibon便利生活售票系統網站選購。

2、 北花線花蓮套票（不含高鐵票），8月1日起7-11門市ibon機台購票。

3、 縱谷花蓮縣一日券、二日券、海灣旅遊套票、好行鐵馬一日券，則可透過花蓮縱谷線訂票網、易遊網等網站線上購票。

