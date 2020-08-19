吃水果還要寫心得！爸一看「回家作業」傻眼了　網反讚爆：老師的苦心

▲老師請學生回家切水果給爸爸吃。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每逢特殊節日，許多老師都會發揮創意出作業。父親節剛過，一名網友PO出一張學校作業的截圖並詢問，「如果你小孩的老師要求你寫吃水果的心得報告，你會寫嗎？」這名老師要求學生趁著父親節切水果給爸爸吃，並請對方寫下試吃心得，雖然原PO相當不解，不過大票網友看到後，則是大讚老師實在太有心。

一名網友在「爆廢公社」上PO出一張台中某私中的作業截圖，從圖片中可以見得，這名老師要求學生趁著父親節時，親自切水果給爸爸吃，且還要請爸爸與水果合照，並寫下試吃心得。

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原PO感到相當納悶，「如果你小孩的老師要求你寫吃水果的心得報告，你會寫嗎？你會認為這老師是？」面對老師所出的這份作業，他感到非常不解，甚至覺得對方實在很奇葩。

▲許多網友大讚，老師出的作業能夠增進親子關係。（示意圖／取自Pakutaso）

貼文一出，大票網友紛紛留言回應，「另類的爸爸我愛你」、「這個不錯啊！增加親子之間的互動」、「現在的父母大多很少跟小孩互動了，只要不是每篇作業都這樣，我還能接受」、「吃水果這是很日常的事，比起出遊作業好多了」、「老師的苦心啊！增進親子互動」、「很棒啊！跟孩子互動」、「養成家庭互動我覺得很棒」、「不就是希望能夠有個父子溝通的契機嗎」、「難得有老師注重父親節耶」。

也有些網友認為，「老師的『互動』都是給家長的難題，不是應該由學生完成、讓家長陪同或參與其中嗎？怎麼都變『家長』作業了」、「還可以派作業給家長，這個老師真的是奇葩」、「感覺很像老師找家長麻煩似的」。