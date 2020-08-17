和最強小三吃爭鮮！他狂吞「5盤白飯」...連店員都感動　網卻勸母湯

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名父親日前帶「最強小三」去吃爭鮮，由於女兒只吃壽司上的鮭魚和鮮蝦，所以整頓餐下來，他吃最多的非白飯莫屬了，就連店員都看在眼裡。雖然滿滿父愛讓人動容，不過更多網友認為，不應該太過溺愛，「這樣會把她寵壞」、「感覺長大會是個公主」。

網友日前在爆怨公社發文提到，由於心愛閨女很愛吃爭鮮，然後每次就只吃茶碗蒸、鮭魚、湯，還有鮮蝦壽司上的蝦，所以飯都是他在吃，「人家都説，女兒是爸爸上輩子的情人，真的...我承認我很溺愛女兒。」

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前幾天，他和女兒上演爭鮮日常，沒想到結帳時，女店員開心地對他說，「哇嗚～你也對你女兒太好了吧！我在旁邊看你吃了5盤白飯有了吧！」一席話讓他笑了，也不禁想起，自己最高紀錄曾吃過9盤白飯。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

看到這甜蜜的負擔，不少家長心有戚戚焉，直呼「女兒真的好幸福。爸爸是她永遠的靠山啊」、「爸爸很偉大」、「我家的爸爸也都吃女兒的『剩飯』，但是兒子都叫他要自己吃掉」、「日常呀，我老公也是」、「這年頭父親不好當」。

不過，也有許多網友覺得母湯，紛紛表示「誰知盤中飧粒粒皆辛苦，你應該教育小孩不要浪費白飯，而不是得意的說自己多寵小孩」、「所以說公主都是從小養成的」、「等她長大一點，怕你不好教」、「孩子還小，當爸爸寵溺的公主，大家會覺得很可愛，但是長大後若養成公主病，會變成大家嫌惡的茶餘飯後話柄呀」。