　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6人頭頂忽下「冰沙雨」氣炸！年輕妹手滑秒轉身閉金口　店家霸氣處理被推爆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新北市土城的「石二鍋」土城中央店，因租約到期，將只營業到8月底。（圖／記者張菱育攝）

▲石二鍋店員的處理方式讓不少網友大讚。示意圖，非本文當事店家。（圖／記者張菱育攝）

記者曾筠淇／綜合報導

石二鍋的冬瓜檸檬冰沙深受不少民眾歡迎，但如果「從天而降」，恐怕不但不降火，還會讓血壓瞬間飆高。這名網友日前到石二鍋用餐時，明明好端端的坐在位子上，卻被一名20多歲的小姐搞到全身都是黏的，雖然對方不是故意的，但事發後卻視若無睹，假裝沒事的回到自己位子上，直到店員詢問後，才願意開金口道歉。

一名網友在「爆怨公社」上發文表示，日前她開心的到石二鍋用餐，菜才剛上齊，竟忽然遭到冬瓜檸檬冰沙「從天而降」的攻擊。原PO轉身後才發現，原來是一名年約20多歲的女子不慎手滑，所以將整杯冰沙摔到地上，進而讓附近的6人全部中標。

請繼續往下閱讀...

原PO還原當時情景，除了先生的背部和頭髮全被噴濕，「最慘的是坐我斜對面的先生，因為距離最近，整個背跟頭髮、褲子也都中標」。而最令原PO氣到跳腳的是，這名女子闖禍後，只投以冷冷的眼光，「沒道歉，也沒找服務人員處理現場，裝作沒事的回到她的位子坐好」。

▲▼生氣,憤怒,罵,兇。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲這名女子打翻飲料還緊閉金口不道歉。（圖／取自Pixabay）

原PO表示，一直到大家開始拿衛生紙收拾殘局，並有店員前來關心後，那名女子才被「請」過來道歉。原PO認為，就算這名女子不是故意的，但「馬上道個歉應該沒有這麼難吧」，還好她後續也沒有其他行程，能直接返家沖洗，不然全身都是黏的，一定相當崩潰。

不少網友看到後，紛紛怒轟，「我會當場發飆耶！你們教養真好」、「還要被服務人員請過來道歉更加丟臉」、「換六個人各拿一杯去灌在她頭上」、「真是有夠沒禮貌，起碼也要道個歉吧」、「直接再來一杯潑回去，反正她不道歉妳也不用客氣」、「臉皮真厚」、「換我去倒一杯手滑她」。

此外，也有不少網友大讚店家的後續處理，「店員還找兇手來道歉耶」、「店員請肇事者來道歉，處理得很好」、「還好火鍋店處理得當」、「店家態度很讚呦唷」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
《屍速》女星「緊急送醫」宣告不治　胰臟癌病逝
全國首例！桃園居家檢疫男趴趴走拒繳百萬罰金　遭拘提管收
客庄券LINE官帳擠爆了！查詢中獎頁面停格「登錄結束」
快訊／連千毅遭判囚7年！法官裁定「450萬元交保」限制住居
南投酒駕累犯狂衝恐怖影片曝！護理師遭撞「全身骨頭幾乎斷光」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大科系任他挑！一填「電機」被爸罵爆：資工起薪破百萬　網正反戰翻

他騎車到一半！驚瞥地上躺了超香「三倍媳婦」　網笑炸：半年後也失效

專訪／高一生用2千條氣球做「赤龍」　放學趕工到半夜...崩潰一個月終完工

獨／「一滴血」惹怒白虎刺青男　小孩不是我的！醫曝「綠帽時間」：當兵

西門捷運廣場「全面禁菸」！　8/1起違者開罰最高1萬元

獨／「老爸不是我！」滴血認親準確？醫曝「這原因」：先別怒

長榮航空「類出國」來了！Kitty彩繪機8/8起飛　不只環島、還飛到沖繩上空

國二妹「被騙上床懷孕」離婚男每週都要：會負責！8千人看完反罵爆

周日起大變天全台有雨　颱風搖籃蠢動「2降雨熱區」注意豪雨彈襲

台南永康大雨成災　氣象中心呼籲民眾小心

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

鬼鬼7個月沒工作「坐助理機車省錢」　多了時間「想談戀愛」...狂cue禾浩辰XDD

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

獨／「一滴血」惹怒白虎刺青男　小孩不是我的！醫曝「綠帽時間」：當兵

西門捷運廣場「全面禁菸」！　8/1起違者開罰最高1萬元

獨／「老爸不是我！」滴血認親準確？醫曝「這原因」：先別怒

長榮航空「類出國」來了！Kitty彩繪機8/8起飛　不只環島、還飛到沖繩上空

國二妹「被騙上床懷孕」離婚男每週都要：會負責！8千人看完反罵爆

周日起大變天全台有雨　颱風搖籃蠢動「2降雨熱區」注意豪雨彈襲

台南永康大雨成災　氣象中心呼籲民眾小心

6人頭頂忽下「冰沙雨」氣炸！年輕妹手滑秒轉身閉金口　店家霸氣處理被推爆

警察找上門！「國考生」作弊被抓秒垮臉　超慘下場曝：以為只是取消資格

苦等一輩子！　基金會助101歲嬤圓「親筆寫字」夢

獨／「一滴血」惹怒白虎刺青男　小孩不是我的！醫曝「綠帽時間」：當兵

中職／黃恩賜下二軍　丘昌榮：調整一下

兆豐銀前5月發卡數公股銀之首　搶年輕人心占率首發「BT21」卡

華碩攜手英特爾贊助失親兒創作　捐贈百萬軟硬體資源力挺

陽台傳怪聲！他一看竟是「歐洲雕鴞」帶3隻巨型寶寶築巢

康是美挖寶父親節好禮！「髮旺旺髮根滋養精華液」買一送一　頭皮護理洗髮精399元加量不加價

愛紗爆戀上「名模哥哥」首露面！　「不排斥再婚」：想一步一步來

新冠疫情重創美國！　民調：53%選民認為「中國應賠償全世界」

香港立法會選舉傳延後一年　羅冠聰：若真延後將引來國際制裁

10公斤「結實背影」重壓烏龜！媽連喊「天啊」：牠快喘不過氣

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

客庄旅遊券14萬份開獎！查詢方式曝光

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

移工確診工作地點曝！市府大消毒、隔離

凌晨3:55「保全抱胸睡」她怒了　網砲翻

中威力彩捐2台賓士！1.6萬人狂刷留言慘了

媽掏三倍券怨收銀員：會不會數學？　神逆轉全家傻眼

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

電聯車太長　台鐵通勤站明年拉長

深夜收動滋券中獎簡訊！上網一查「您未中籤」

小姐妹來取餐！「外送員小動作」暖炸了

更多熱門

相關新聞

才開6年！「石二鍋」閃撤土城中央路

才開6年！「石二鍋」閃撤土城中央路

在新北市土城區經營6年的「石二鍋」驚傳因租約到期，即將熄燈的消息，將只營業到8月31日，令許多土城人感到不捨。房仲業者推估，該店面月租金約5萬元，但是因店面位置不佳，人潮有限，若是合約到期，就會想撤離。觀察同路段的店面出租狀況，發現不少店家紛紛撤離，包括大型連鎖品牌「全聯福利中心」、女鞋「達芙妮」等，該商圈沒落可見一斑。

女大生傳授石二鍋吃法　一輪搞定

女大生傳授石二鍋吃法　一輪搞定

王品集團石二鍋「超市」新店型　攜手小農搶攻外帶蔬食商機

王品集團石二鍋「超市」新店型　攜手小農搶攻外帶蔬食商機

石二鍋推出唱生日歌餐廳買單活動

石二鍋推出唱生日歌餐廳買單活動

想吃石二鍋！同事打槍「不如選三X」他傻了

想吃石二鍋！同事打槍「不如選三X」他傻了

關鍵字：

石二鍋冬瓜檸檬冰沙

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

中籤沒？　動滋券開放網路查詢

熊熊驚爆懷孕10週！　年底帶球嫁

西施失聯2周直覺遇害　父：醜一點就好了

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

客庄旅遊券14萬份開獎！查詢方式曝光

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

姚黛瑋深夜「當街喇舌吸吻」闊嘴大叔

快訊／蔡、賴赴北榮探視李登輝　王燕軍出面說明最新病情

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面