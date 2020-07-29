6人頭頂忽下「冰沙雨」氣炸！年輕妹手滑秒轉身閉金口　店家霸氣處理被推爆

▲石二鍋店員的處理方式讓不少網友大讚。示意圖，非本文當事店家。（圖／記者張菱育攝）

記者曾筠淇／綜合報導

石二鍋的冬瓜檸檬冰沙深受不少民眾歡迎，但如果「從天而降」，恐怕不但不降火，還會讓血壓瞬間飆高。這名網友日前到石二鍋用餐時，明明好端端的坐在位子上，卻被一名20多歲的小姐搞到全身都是黏的，雖然對方不是故意的，但事發後卻視若無睹，假裝沒事的回到自己位子上，直到店員詢問後，才願意開金口道歉。

一名網友在「爆怨公社」上發文表示，日前她開心的到石二鍋用餐，菜才剛上齊，竟忽然遭到冬瓜檸檬冰沙「從天而降」的攻擊。原PO轉身後才發現，原來是一名年約20多歲的女子不慎手滑，所以將整杯冰沙摔到地上，進而讓附近的6人全部中標。

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原PO還原當時情景，除了先生的背部和頭髮全被噴濕，「最慘的是坐我斜對面的先生，因為距離最近，整個背跟頭髮、褲子也都中標」。而最令原PO氣到跳腳的是，這名女子闖禍後，只投以冷冷的眼光，「沒道歉，也沒找服務人員處理現場，裝作沒事的回到她的位子坐好」。

▲這名女子打翻飲料還緊閉金口不道歉。（圖／取自Pixabay）

原PO表示，一直到大家開始拿衛生紙收拾殘局，並有店員前來關心後，那名女子才被「請」過來道歉。原PO認為，就算這名女子不是故意的，但「馬上道個歉應該沒有這麼難吧」，還好她後續也沒有其他行程，能直接返家沖洗，不然全身都是黏的，一定相當崩潰。

不少網友看到後，紛紛怒轟，「我會當場發飆耶！你們教養真好」、「還要被服務人員請過來道歉更加丟臉」、「換六個人各拿一杯去灌在她頭上」、「真是有夠沒禮貌，起碼也要道個歉吧」、「直接再來一杯潑回去，反正她不道歉妳也不用客氣」、「臉皮真厚」、「換我去倒一杯手滑她」。

此外，也有不少網友大讚店家的後續處理，「店員還找兇手來道歉耶」、「店員請肇事者來道歉，處理得很好」、「還好火鍋店處理得當」、「店家態度很讚呦唷」。