夾娃娃驚見蟑螂山！爬滿白牆「抓到300隻」換大強　網一看背超癢：起飛了

▲夾娃娃機裡驚見蟑螂山。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

不管是夜市或一般街道，幾乎隨處可見夾娃娃機，內容物無奇不有，除了挑戰台主創意，也考驗民眾技術。一名網友日前PO出一張照片，從畫面中可以見得，這台夾娃娃機的內容物相當特別，台主居然將「蟑螂」當成噱頭，而這些蟑螂們就靜靜等著民眾來挑戰，「嚇人自用兩相宜」，且居然還30元保夾。

一名網友日前在「新．路上觀察學院」上發文表示，「密集恐懼症發作，這是玩具」。從原PO發出的照片中可以看見，夾娃娃機內竟有著「蟑螂山」，且還有幾隻被黏在靠著牆壁的那側面板，看起來非常逼真，讓民眾不必走進夏日夜晚的街道，就能彷彿置身其中。

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台主的創意可不只如此，除了可以30元銅板價就保夾塑膠蟑螂玩具，夾滿200隻還能兌換小強、250隻可以換中強，300隻則能換到最超值的「大強」布製娃娃。雖然蟑螂可說是不少人避之唯恐不及的生物，但這個位在台南永康的夾娃娃機卻也成功吸引民眾目光。

不少網友看到照片後，紛紛留言表示，「混到真的也不會發現」、「欸，玩具居然起飛了」、「末日列車蛋白質塊的原料」、「我要抓一把送前女友」、「台主黏一些在牆上真的很X北」、「這什麼恐怖機台」、「結果出來是真的」、「感覺好難抓」。