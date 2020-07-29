掏3倍券+銅板！付「605元」遭質疑少2張媽氣炸 　網知真相傻眼：是9倍券？

▲民眾只要付1000元，就可以得到3000元價值的三倍券。（圖／記者李宜秦攝）

記者曾筠淇／綜合報導

三倍券顧名思義就是「付出1倍，卻能發揮3倍的效用」，一名網友的媽媽在超市花了605元，於是拿了1張200元振興券和5元銅板給店員，不料竟遭對方質疑還少了400元，讓她感到相當氣憤，「三倍券不是三倍嗎？200元振興券就是600（元）啊」。原來是因為媽媽忘記當初已用1000元現金購買價值3000元的票券了，才會誤以為單張票券還能再乘以三，讓家人全傻眼。

一名網友在「爆怨公社」上幫友人發文抱怨，他的媽媽日前去超市花了605元，於是就在結帳時掏出1張200元面額的振興券以及5元銅板給店員，想不到對方收到後，立刻向她說明金額還少400元，必須補足差額。

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精打細算的媽媽感到相當困惑，因此向店員理論，「怎麼會少400元！三倍券不是三倍嗎？200元振興券就是600（元）啊！」只見店員當場滿臉問號，於是媽媽又在家庭群組上重現當時情況，「我怎麼講她（店員）都不懂，她（店員）到底會不會數學？」

▲對話紀錄曝光，月亮頭像為媽媽；橡實頭像為家人。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原先家人還先安撫媽媽不要生氣，但知道媽媽「只給1張200（元）」的真相後馬上傻眼，「你拿一簽（千）換三千的時候」就已經得到了3倍的效用了，所以當然必須付3張200元振興券和5元銅板。原PO聽到友人生動的描述後，立刻笑翻，「1000元換3000（元），每張券還要再三倍」。

不少網友看到貼文後，紛紛留言表示，「店員當場崩潰」、「可惡！原來我用錯了」、「她拿到的是九倍券」、「到底是誰在哈囉」、「那個橡實說得好，別跟北七生氣XD」、「原來我換到了9000（元）」、「三倍券就是要這樣用」。

不過，因為網路上有許多人正巧也有發生這類「605元事件」，因此不少網友都開始質疑真實性，「到底是偷梗還是大家開始模仿這個行為來刁難店員」、「每個都說自己遇到，還真巧」、「你是我看到的第四個人PO了」。對此，原PO則澄清，「這件事是真的發生在我朋友家，他本來給我的截圖有頭像跟名字，是我請他重新匿名截圖一次給我的，網路抓的圖片是沒辦法再匿名處理的喔」。