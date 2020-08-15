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裝睡狂貼裸腿妹！大叔一隻手不見了…她一看「褲襠一直動」噁炸：在打X槍

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲噁男火車上自慰，讓原PO直喊噁心。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名女網友日前在《Dcard》發文「拜託大家遠離這位變態大叔！」說她14日晚上搭一輛北上列車，看到一位大叔乘客坐姿很怪，是一隻手不見的狀態，還不停往隔壁女乘客身上靠。過了1、2站後，原PO才發現大叔一隻手不見，原來是在自慰，「他身體其他地方都沒有晃動，但！褲襠卻一直動！」忍不住直呼噁炸。

原PO透露，14日晚上她要坐一班台北開往基隆的火車，預計開車時間是10點30分，後來誤點20分鐘才搭到車，大約在汐止站的時候，一位穿著淺色系服裝、看起來頗乾淨俐落的灰帽大叔上了車，坐在她對面，「我的對面來了在汐止站（還是前後一站）上車的大叔。」

請繼續往下閱讀...

女網友說，一開始她看到對方的坐姿時，還覺得有點怪，「怎麼有一隻手不見了？」不過也沒多想，認為或許大叔只是習慣手插口袋。結果後來她發現，大叔好像在裝睡，時不時地點一下頭，腿一直貼在隔壁露腿妹子的腿側。

▲▼ 。（圖／）

▲變態大叔一直靠著露腿妹。（圖／翻攝自Dcard）

「這大叔從汐止上車，經過約莫1-2站，大概到百福我才開始發現不對勁，於是乎一直默默觀察到了下一站七堵，我才篤定！這大叔身體越來越歪，身體越來越靠向女孩！」但裸腿妹都沒反應，後來甚至翹起腳，讓大叔有更多空間撒野。

更誇張的事情不僅如此，原PO一開始就注意到大叔「不見一隻手」根本不是插口袋，而是伸到褲子裡「清槍」，「重點來了！他身體其他地方都沒有晃動，但！褲襠卻一直動！一直！他X的！原來在打X搶（槍）！！！」查覺到這件事後，原PO秒反胃，也趕快找時機告訴被猥褻的露腿妹，「女孩才起身離開，跟我說謝謝。」

最後女網友忍不住呼籲，「拜託女孩們～可以學會保護自己嗎！真的真的真的好危險」，也說察覺那瞬間，她突然在想「只有我目睹全程嗎？」結果轉頭看了車廂其他乘客，發現每個人都在滑手機，「真的拜託大家，出門在外真的注意安全，不要眼裡只有手機！！」

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