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台鐵ATP限速備援系統研發測試成功　普悠瑪號、太魯閣號12月底前全裝完

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▲▼ 台鐵樹林調車廠,太魯閣號,普悠瑪號 。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵與中科院合作開發限速備援系統，已完成研發測試，12月底前普悠瑪號、太魯閣號完成安裝。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

在普悠瑪翻車出軌事故後，為強化行車安全，台鐵去年8月與國家中山科學研究院（中科院）合作開發「限速備援系統」，主要功能是讓ATP關閉後，將列車速度限制在60公里以下。經研發測試完成，相關預算調整也獲交通部同意，台鐵將以12月底前完成普悠瑪號及太魯閣號列車安裝為目標。

▲▼ATP限速備援系統測試。（圖／台鐵提供）

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▲▼ATP限速備援系統測試。（圖／台鐵提供）

▲▼ATP限速備援系統測試。（圖／台鐵提供）

台鐵表示，本案依據行政院總體檢報告積極推動執行，因涉及原ATP系統專利保護限制，技術困難度較高，且台鐵車種型式較多，故實際研發測試後所需經費由原概估算平均約每套30萬元增加至平均約每套70萬元。

▲▼ 台鐵樹林調車廠,太魯閣號,普悠瑪號 。（圖／記者湯興漢攝）

▲「限速備援系統」，主要功能是讓ATP關閉後，將列車速度限制在60公里以下 。（圖／記者湯興漢攝）

考量為能加速推動執行，經檢討評估後，以原編列預算2.45億元額度內調整安裝車輛數，由原805輛調整至350輛的方案處理。今年2月12日陳報交通部，經溝通協調及補充說明後，7月30日獲交通部核復同意。另本次經調整未納入部分則將配合預算編列情形持續擴充辦理。

該案目前已進行相關技術規範的最後確認，將盡速於9月底前與中科院完成正式簽約，並於今年12月底前完成普悠瑪號及太魯閣號列車共52套限速備援系統之安裝。

▲▼台東車站,台東站,普悠瑪號。（圖／記者賴文萱攝）

▲普悠瑪事故後，台鐵表示持續強化行車安全，希望重拾社會大眾信心。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵表示，自普悠瑪事故後，除了積極推動系統設備面之改善措施外，並已陸續制訂及修訂完成ATP操作管理、出庫檢查、線上故障排除及分級處置等等標準作業規定（SOP），持續加強司機員正確駕駛行為等相關教育訓練及督導考核，以有效確保行車安全，重拾社會大眾信心。

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