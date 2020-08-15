行車調度不準講方言！無線電通話一律講國語　台鐵：這是「紀律的要求」

▲每日搭乘台鐵旅客人數眾多。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵2018年發生普悠瑪事故，當時因司機、調度員溝通有誤會，將空壓機誤解為空調機，錯失修理黃金時間。為避免誤解，台鐵局發文要求「使用無線電時統一使用國語，禁止使用方言」，今起開始抽查。台鐵局表示，這是「紀律的要求」，避免通聯時以方言表達，無法精確傳達訊息，致影響行車安全。

台鐵局表示，2006年公佈的「行車調度無線電系統使用管理須知」中即已規定行車調度無線電系統終端設備通話時一律使用國語，其目的係避免行車調度無線電話通話過程中使用方言造成誤解影響行車，故統一以國語為溝通標準語言。

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台鐵局表示，根據總體檢小組建議「應檢討行車調度無線電通聯及車輛設備統一用語，並納入通話雙方須覆誦確認彼此通聯內容之規定，完成相關人員再教育，並應落實考核機制」，歷經多次檢討會議訂定「行車調度無線電話系統通聯標準用語一覽表」，將台鐵局有關車輛、設備及調車常用語由原多種說法，統一使用國語標準用語稱之。

▲台鐵要求，行車調度時必須以國語通話。（圖／記者湯興漢攝）

台鐵局11日已對各單位發出公文，要求運務、工務、機務和電務等單位，在行車調度使用無線電通話時，一律使用國語，不可使用方言，且今日起至30日將全面抽查，是否有以方言通話的情形。

台鐵局表示，除車輛設備統一用語，並強調通聯要使用國語，且依規定重點覆誦，這是「紀律的要求」，避免重要行車調度無線電話通聯由個人使用地方語言表達，在通聯時可能無法精確傳達及聯繫訊息，致影響行車安全。