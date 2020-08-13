火車開一半零件噴飛！邱顯智曝「掉寶車種超常見」　網轟台鐵：一盤散沙

▲零件噴飛的火車型號為莒光號。（圖／翻攝自Facebook／邱顯智）

記者李宜秦／台北報導

太驚悚！有民眾駕車行經宜蘭高架橋時，汽車車門被台鐵列車掉落「加油箱蓋」撞上，導致車門凹裂。立委邱顯智表示，「掉寶的火車」是常見的橘紅色莒光號車頭機車，車上共有12個加油箱蓋，台鐵每天有1000車次列車在路上行駛，若砸中路人後果不堪設想。網友痛批台鐵「百年企業根本一盤散沙」。

邱顯智表示，一名宜蘭民眾在11日駕車從東往西行駛於宜蘭冬山鄉成興路的台鐵高架橋下時，駕駛側門被突然飛來的異物，撞得砰然巨響。過了2、3小時的查證，才確認這起事故的兇手，竟然是「台鐵車輛上的零件」飛出，砸到他的車輛。

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台鐵局表示，掉落零件是「GE機車牽引馬達齒輪箱加油口蓋」，經機務段檢查員確認是8月11日機車E235號#5齒輪箱所脫落遺失。今（13）日已由宜蘭機務分段前往了解，向當事人致歉並商談小客車修復補償事宜。惟尚未取得共識。

邱顯智今再度發文表示，這台「掉寶」的火車是台鐵E200型，編號235的電力機車，也就是大家非常常見的橘紅色莒光號車頭機車，列車上設有12個加油箱蓋。

▲邱顯智爆料，台鐵列車「邊開邊噴寶」。（圖／取自邱顯智臉書）

邱顯智指出，台鐵分別在1979年、1992年從美國引進了共40輛E200型電力機車，過去還有類似的E100型(四軸)、E300型(六軸)電力機車頭，均擔任台灣鐵路電氣化後重要的列車牽引主力。

邱顯智表示，日前「掉寶＋噴飛」的，是設計在火車機車頭6個「動軸」附近的齒輪油加油箱蓋，而E200型這6個動軸中，每個動軸均有左右兩側2個齒輪油加油箱蓋，每台E200型火車機車頭，共有12個加油箱蓋，必須重新檢查。

邱顯智表示，台鐵每天有將近1000車次的列車在台灣各都市及鄉下馬路邊運行著，火車運行中噴飛的零件如果砸中路人，或火車行經的過的住家，後果絕對不可想像。

▲每日搭乘台鐵的旅客人數眾多。（圖／台鐵提供）

邱顯智直言，請台鐵顧好本業，他絕對會嚴格把關，別再虛擲胭脂抹粉的公關費用，重回安全的鐵路本業，讓民眾重拾對台鐵的信心。

對此，網友表示「台鐵沒有預備列車可供更換，對於旅客的旅運安全來說是非常危險的事。而台鐵局所花的錢，都是人民繳稅而來的國家公帑，百年企業根本一盤散沙」。

▲宜蘭民眾駕車到一半車門被火車零件砸中。（圖／記者游芳男翻攝）