台鐵恐怖列車！齒輪箱加油蓋噴出如「飛彈炸車」　他一家4人嚇到要收驚

記者游芳男／宜蘭報導

超離譜！疾駛火車竟噴出2公斤火車零件砸車！11日宜蘭李姓車主載3名家人，在宜蘭冬山鄉成興路鐵路高架橋下，車左前側竟遭從天而降的火車零件砸中，李男與家人受到驚嚇，車受損除了修車費用之外，李男另要求台鐵賠償包含請假費用，及車輛維修代步費用共2萬元，目前雙方未達共識。

▲▼超誇張！飛快的環島觀光列車，竟噴飛2公斤重馬達齒輪箱加油口蓋砸車，車主一家人驚嚇。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

台鐵回應說，經機務段檢查員確認是8月11日回台北的北上觀光列車，經過宜蘭冬山時所掉落零件，是GE機車牽引馬達齒輪箱加油口蓋。另已由宜蘭機務分段，向當事人致歉並商談小客車修復補償事宜，惟尚未取得共識。

11日晚間6點18分，李姓車主載太太與2名小孩共4人，要到冬山市區晚餐，自小客經冬山成興路鐵路陸橋，車左前車門，突遭一大塊鐵件砸中並發巨響，車上4人驚嚇大叫，李男隨即靠邊停車，看到車左前車門鈑金有凹痕掉漆，李男並在附近找到砸車的鐵質機械零件，當場打110報案。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

其他人也看了這些...

►快訊／驗出諾羅病毒害164人上吐下瀉 礁溪老爺酒店首發聲明道歉了

►67歲母慘被身障子拉頭撞地慘死！眼前蛆蟲狂蠕 他吃愛心便當伴屍4天

►快訊／宜蘭大貨車左轉與機車相撞！「父子雙載」爸當場死亡、兒傷