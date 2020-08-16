男騎士加完油！她見對方「優雅行為」吼：後面一群人在排隊啊　同業說話了

▲您加完油就會先把車往前牽嗎？（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女騎士發文抱怨，指一名男騎士加完油後還不走，讓她氣得當場大吼。此文引發正反意見，有人認為，男騎士明明在等發票；但也有人說，「我加完油就會先把車往前牽。」一名加油員則說，超討厭這種客人，並分享一招讓對方趕快離開。

「我就是在說你！」原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，13日上午7時45分上班時間，大家排隊加油，「前方戴眼鏡的先生你已經加完了，孔蓋蓋上了，錢也給工讀生了，你卻絲毫沒有要前進，也沒有要發動的意思？」

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「但我沒差，我就往前從你左縫停，然後打開油孔」，原PO表示，接著工讀生過來，「一手拿發票給你，一手拿油槍要幫我加油，你還是他O的不走？還一直瞪我， 我也瞪你。你才稍微往前挪，優雅地把發票放入錢包，再美麗的身段放入身上口袋。」

▼原PO分享加油時遇到的事情，引發討論。（圖／資料照）

原PO指出，對方迴轉時不停瞪她，「我就他O地大吼，『你加完油就快滾啊！占什麼位置啊！沒看到後面一群人排隊啊』！」她說，「你是男的，你有公主病，喜歡慢動作，你家的事，少缺德浪費大家的時間，還是上班時間。」

對此，有網友留言，男騎士明明就在等發票；原PO回，「可以往旁邊或再往前移動，讓後方車前進，而且他還慢慢地收進皮夾。」另一人也說，「我都等拿發票完才發動欸，不懂該先生哪裡有錯」；原PO回，「加完油可以先把車往前牽，等他拿完發票、放入錢包、放入身體，再發動機車，大約就浪費1分鐘，後面是真的很多人在排隊。」

▼原PO的發文引發不同意見。（圖／資料照）

其他人則有不同意見，「我加完油就會先把車往前牽，要養成良好習慣」、「讓妳是美德，不讓妳是他的權利」、「其實等發票也可以先把車挪前面一點，方便下一位客人可以加油，大家互相一下很好處理的。」

一名加油員則說，「超討厭這種客人，加完不走，不知道在摸哪裡。我都會故意大喊問後面的客人說，『請問是加95的嗎』，他們聽到就會很緊張，手煞車放下去就趕快走。再不走，我就會直接喊，『不好意思後面還有車哦，謝謝』。」