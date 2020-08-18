國民黨勝選操盤手回來了　李哲華曝接到江啟臣的一通電話

▲國民黨組發會主委李哲華。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長補選落幕，國民黨候選人李眉蓁的票數不如預期，組發會主委葉壽山請辭負責，智庫副執行長李哲華臨危授命替黨止血，這也是他去職不到一年後，再度回歸黨中央。

2017年，國民黨彌漫敗選氛圍，當時前副總統吳敦義競選黨主席，拿下過半選票贏得選舉，當時的幕後操盤手，就是李哲華。國民黨在2018年九合一選舉中，奪下15縣市取得空前勝利，擔任組發會主委的李哲華從初選到提名地方縣市長，頻頻替吳敦義走訪地方，功不可沒。

李哲華具有完整的中央與地方的黨務和選舉實務的歷練，前總統馬英九在2006年擔任國民黨主席時創立青年團，李哲華被選青年團第一屆執行長，當時他被視為黨內青壯派，一路受到國民黨重用。

2008年至2012年間，李哲華擔任總統府副祕書長葉金川和賴峰偉的辦公室主任，也陸續接下黨祕書長詹春柏、金溥聰辦公室主任等職務，是馬政府時代核心幕僚，行政經驗豐富。

李哲華在2012年起擔任南投縣黨部主委近4年時間，曾操盤縣長和立委選舉。2016年後隨著吳敦義來到黨中央後，對地方生態相當了解的他主掌組發會，為了替國民黨佈局2018九合一選舉，幾乎每天都南北來回奔波，與基層互動良好，地方與黨中央的溝通也都是他一手包辦。

對於再次回歸黨中央，李哲華18日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，他在17日分別接到秘書長李乾龍和黨主席江啟臣的電話，他原先建議黨內可以培養新的操盤手，但黨中央仍盼熟悉組發會業務的人，他說，「黨需要我，我就全力以赴」。