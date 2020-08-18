蔡正元直言「韓國瑜的選法不可能贏」　籲支持者走出敗選創傷

▲前國民黨立委蔡正元。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對高雄市議員李眉蓁在市長補選中獲24萬8478票，大輸當選人陳其邁約42萬票，前國民黨立委蔡正元18日表示，很多朋友至今難以走出2020韓國瑜敗選創傷，韓國瑜輸掉的是年輕及中間選民，而不是作票，因為在2020反中大旗下，「韓國瑜的選法不可能贏」，籲支持者現在應該遠離敗選創傷，客觀面對現實。

李眉蓁選票結果未達國民黨設下的「333防線」（得票率3成，拿下30萬選票，輸給陳其邁選票30萬以內），有人究責韓國瑜在選前之夜說出「鵝蛋助孕」等言論，激化民進黨支持者出來投票，也有人認為國民黨主席江啟臣恐遭逼宮。

「走出敗選的創傷吧！」蔡正元在臉書表示，很多朋友到現在一直難以走出2020敗選的創傷，但走不出創傷，就無法冷靜面對現實、無法客觀檢視敗選因素，也無法思考未來的挑戰，還會陷入敗選創傷症候群。

蔡正元指出，這些症候群最明顯的症狀，就是把敗選的原因歸咎於作票，一味自我認定韓國瑜沒有輸，積極的找尋各種作票的「證據」來撫慰自己的敗選創傷。他直指很多人不熟悉選務，拼湊一些「證據」，想像一些電腦秘密，這不是證明了作票，而是證明了敗選創傷症候群。

他直言，「要明白的告訴朋友們，2020韓國瑜是輸了，而且輸不少，原因是輸掉了中間及年輕選民，背景原因是香港反送中暴動，所搧動起來的反中、去中現象，不是作票」。

蔡正元認為，在2020反中大旗下，韓國瑜的選法不可能贏，國民黨立委席次也不可能多，但不管如何現在就應該遠離敗選創傷，客觀面對現實環境，仔細檢視不足之處才是正途。