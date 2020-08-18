告別韓流挨批講幹話！徐巧芯酸葉元之更像網紅　曝國民黨內鬥原因

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記者黃翊婷／綜合報導

國民黨在高雄市長補選中慘敗收場，立法院黨團總召林為洲說出「是該告別韓流了，就當它是一則傳奇」等話，卻被新北市議員的葉元之批評是只會發文講幹話的網紅。對此，台北市議員徐巧芯在節目上直接開嗆葉元之更像網紅，這也是外界覺得國民黨在內鬥的原因之一。

▲徐巧芯不認同葉元之的說法，反批他比林為洲更像網紅。（圖／記者李毓康攝）

葉元之在臉書PO文批評林為洲，酸嗆這些擁有改革權力的黨高層沒有具體作為，每天只會把自己當網紅，發臉書、講幹話，導致國民黨無法前進，「可以請黨高層教一下，告別韓流的方法是？」不久之後，遭韓粉出征的林為洲隨即PO文解釋，告別韓流不是負面意思，「國民黨再起，一定要容納多元聲音，爭取更寬的光譜支持，才可能再次勝利。」

接著，台北市議員徐巧芯在17日播出的政論節目《94要客訴》中反嗆葉元之，「如果真的要講誰比較像網紅，發臉書、講幹話，葉元之應該是優於林為洲啦」，畢竟林只是提出一些想法，當然可以不認同，但不能講成這樣，雖然2018年帶起的韓流對國民黨幫助很大，可是隨著投入總統大選、選輸被罷免，再加上李眉蓁等事件，慢慢的也可以看出韓流對黨來說是一把雙面刃，「不然你現在想要韓國瑜去做什麼？選黨主席？還是請新北市長侯友宜不要競選連任，改讓韓國瑜來選？」

▲韓國瑜曾在選前之夜為李眉蓁站台。（圖／實習記者方敬攝）

徐巧芯提到，韓國瑜現在處於休息階段，那天去站台也是國民黨要他去的，這件事情黨沒有資格批評，問題是林為洲的說法並沒有指責韓哪裡不好，也沒有去傷害韓，但很多像葉元之一樣力挺韓的人，聽到別人不是說好棒，就等同是在罵韓，讓她完全無法接受。

徐巧芯認為，「是該告別韓流了，就當它是一則傳奇」這句話，代表韓過去帶來的影響是好事，只是現在國民黨要重新思考，不要在同溫層裡面取暖，而是要走出去面對年輕人和中間選民，「這難道不是國民黨應該要做的事嗎？」不能說有人講到韓國瑜、講到應該要有更多元的方式，就批評黨高層是在說幹話，這才是讓外界覺得國民黨在內鬥的原因之一。