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拜登與川普差距大幅縮小　CNN民調：僅差距4%

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▲川普與拜登民調差距縮小。（圖／路透）

▲川普與拜登民調差距縮小。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

根據《CNN》的最新民調顯示，儘管拜登宣布副手為賀錦麗（Kamala Harris）後獲得了好評，但原先領先川普的巨大優勢已經慢慢縮小至4%，分別為50%與46%。有53%選民表示，對今年11月的總統大選「非常熱情」，是自2003年以來美國總統選舉周期的新高。

總體而言，拜登在民調上獲得50%的民眾支持，另有46%的選民挺川普，投票結果的誤差範圍為正負4個百分點。相較於6月的民調，當時主要集中對35~64歲的男性調查，拜登的優勢為52%比41%。

儘管有8％的共和黨或有共和黨傾向的獨立人士表示會支持拜登，但目前這一數字僅為4％。總統川普將保守派人士的支持率從76％提高到85％。

川普的好感度目前仍處與50%以下（43%支持／55%反對），儘管如此，選民對兩位候選人的看法似乎差距不大，52%的民眾不喜拜登，而川普則是54%。

至於拜登公布的新副手賀錦麗，獲得有微小優勢的正面好感評分（41%正面／38%負面）。然而有62%的人表示，賀錦麗的出現不影響對總統候選人的選擇，但因為她所代表少數族裔的立場，有色人種比起白人可能會因此支持拜登。

拜登仍在一系列評比的人格特質上占有優勢，包括價值觀（拜登53%／川普42%）、誠實守信（拜登51%／川普40%）、是否能團結人民而非分裂國家（拜登55%／川普35%），但在敏銳度上小輸川普（拜登46%／川普48%）。

《CNN》的民調是由SSRS在8月12日到15日間進行，透過電話隨機訪問1108名成年人，以及特別採樣15個搖擺州的數據，共計636個成年人和569個來自這些州的註冊選民的子採樣。子集被加權為在美國總成年人口中的適當比例。完整樣本的結果的抽樣誤差幅度為正負3.7個百分點。已登記選民中的得分是4.0分，而在搖擺州中的已登記選民的結果是5.4分。

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