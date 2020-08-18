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前CIA情報官竊密外洩中國被捕！影片曝低頭數「148萬現鈔」　最重面臨無期徒刑

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▲駭客計畫外洩 CIA遭各界痛批（圖／路透社）

▲CIA及FBI多年來是中國情報機構亟欲刺探的機構。（圖／路透社）


記者張靖榕／綜合外電報導

美國司法部於美東時間周一（17日）表示，一名曾為美國中央情報局（CIA）工作的情報官，因涉嫌為中國政府從事間諜活動而遭逮捕。該名前情報官為67歲的馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma，暫譯），他於2天前落網。

綜合外電報導，檢察官在聲明中指出馬玉清為歸化國民，他於1982年進入中情局工作，擁有取得最高機密文件的權限，之後於1989年離開機構，前往中國上海工作，2001年移居夏威夷。

檢察官指出，馬玉清還有一名親戚也在中情局工作，兩人共謀將情報外洩給中國情報機構官員。1983年，該名親戚因被控利用職權協助中國公民進入美國，因此辭職離開。

馬玉清自2001年3月開始為中國政府從事間諜工作，他和該名親戚將中情局職員名單、任務行動和機密通訊方式秘密交給中方，再換取豐厚報酬。部分會面細節被錄下來，馬玉清被拍到正低頭數著5萬美元現鈔。

法庭文件顯示馬玉清定居夏威夷後，便積極旋球任職於美國聯邦調查局（FBI）的機會。FBI檀香山辦公室於2004年雇用馬玉清，他入職後便想方設法取得美國政府的機密，再拿這些價值連城的情報與中共官員交換報酬。

檢察官表示，馬玉清於美東時間周五（14日）被捕，而他的親戚在1998年因對貸款機構做出虛假陳述遭定罪，但現年85歲的他因認知退化等相關疾病因素，並未成為此案逮捕及控訴的對象。

對於為何過了這麼長一段時間才將馬玉清逮捕，FBI和CIA均為做出回應，而馬玉清的律師傑若米（Craig Jerome）也暫時未予回應。

馬玉清預定於美東時間周二（18日），在夏威夷地方法院首次出庭，被控罪名有串謀將國防資訊傳遞給外國政府，若被定罪最高將面臨無期徒刑。

最近出現一系列針對前情報官涉及間諜活動的逮捕和審判行動，馬玉清則是最新落網的一個。2019年5月，曾任職於CIA的馬洛瑞（Kevin Patrick Mallory），因為北京從事間諜活動而被判20年徒刑；同年11月李振成落網，他因洩漏CIA幹員真實姓名、會議地點、內部電話號碼和秘密設施的相關完整名單，換取總計84萬美元（約新台幣2568萬元）的報酬，被判19年徒刑。

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