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風格規格不妥協！最懂你的車　三陽Fiddle 125 ABS在台上市

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▲Fiddle 125 ABS不僅有討喜外觀，更有實力內涵！一次滿足消費者對外型、安全、舒適及便利性的四大訴求。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆；圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者胡至欣／採訪報導

圓潤復古的線條結合精緻鑽石折面的鍍金飾板，再以雅痞質感仿皮革作點綴，搭配車身電鍍飾件，展現多層次美學，主打精品質感的SYM Fiddle 125 ABS正式在台上市，而這也是繼Fiddle LT最懂年輕女生的輕量級車款後，Fiddle最懂你車系全面升級的新作。

▲風格規格不妥協！最懂你的車 三陽Fiddle 125在台上市。（圖／記者謝盛帆攝）
▲Fiddle 125 ABS有銀河白玉(左起)、櫻紅煙鑽、鉑光流金、曜黑水晶和白月貓眼5色選擇。

Fiddle 125 ABS顏色配置以「大地寶石」作為主題詮釋獨特質感，提供「銀河白玉」、「鉑光流金」、「櫻紅煙鑽」、「曜黑水晶」和「白月貓眼」5種車色選擇，準備在大街小巷上掀起一股時尚新美學。SYM指出，25歲到44歲已經出了社會，屬於有一點經濟能力的都會男女，對生活品質的要求會漸漸提高，也開始重視商品質感，對於購買摩托車的條件，外觀和規格都有一定的要求，而Fiddle 125 ABS的定位就是一台「新移動精品」，對於風格、規格不妥協，且「為你而生」滿足消費者騎乘需求的車款！讓消費者不用再做外型或性能上的選擇。

▲風格規格不妥協！最懂你的車 三陽Fiddle 125在台上市。（圖／記者謝盛帆攝）
▲Fiddle 125 ABS搭載一眼即知的液晶儀錶板。

Fiddle 125 ABS不僅有討喜外觀，更有實力內涵！動力與配備甚至比許多同級別產品略勝一籌。SYM表示，Fiddle 125 ABS搭載了三陽SYM高階車款才有的獨家「3零科技」，包含了ZRSG零延遲啟動系統、S.STOP零噪音零污染怠速熄火系統，以及ALEH零後仰懸吊系統，可以提升騎乘舒適度，操控更隨心所欲，同時又能兼具環保節能。

▲風格規格不妥協！最懂你的車 三陽Fiddle 125在台上市。（圖／記者謝盛帆攝）
▲「一鍵自動開啟」的超大容量置物箱，能容納一大一小安全帽。

另外，在便利性方面Fiddle 125 ABS也藏有許多貼心巧思，像是「一鍵自動開啟」的超大容量置物箱，能容納一大一小安全帽、前開放式置物空間，放得進700c.c.飲料，旁邊還附有QC 3.0 USB快充座讓你隨時放電不間斷；而側腳架斷電系統、BOSCH ABS 10防鎖死剎車系統以及安心雙碟雙避震，則為行車安全再加分。

▲風格規格不妥協！最懂你的車 三陽Fiddle 125在台上市。（圖／記者謝盛帆攝）
▲QC 3.0 USB快充座讓你隨時放電不間斷。

車界達人尚恩分享試乘心得，他認為雙後避震在過彎的時候，可以帶給騎士更安心、更穩定的感受，同時前後雙碟剎配合了BOSCH ABS 10雙迴路的防鎖死剎車系統，即便是在下雨天或是路況不良的時候，也能降低輪胎打滑帶來的風險，除了在實際騎乘上的感受都很好以外，Fiddle 125 ABS也非常實用，對於通勤族來講，有了大置物空間就不需要再去擔心東西該怎麼收納。

▲風格規格不妥協！最懂你的車 三陽Fiddle 125在台上市。（圖／記者謝盛帆攝）
▲BOSCH ABS 10防鎖死剎車系統和安心雙碟雙避震，都為行車安全再加分。

七期Fiddle 125 ABS結合美學風格與領導規格，一次滿足消費者對外型、安全、舒適及便利性的四大訴求，現在入主能享48期0利率限時首購專案，第一年免費，汰舊換新再拿回最高13,300元的政府補助，想擁有創新的移動精品就趁現在！

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