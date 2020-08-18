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媽3貼揹嬰遭檢舉…PO文取暖「偷藏1張罰單」！警逆轉神打臉：還有這裡也違規

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記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市一名媽媽昨（17日）在臉書爆怨公社PO文，表示日前與丈夫騎機車出門，2人中間還抱著一名未滿1歲的嬰孩，不料卻遭到民眾檢舉「機車超載」，因而開罰300元。媽媽收到罰單後萬分無奈，直呼「現在一定要有車才能載孩子出門嗎？」文章曝光後引起網友熱烈討論，但稍早警方公布監視器畫面打臉，表示機車三貼確實已違規，但該名男子停等紅燈時還向路口滑行一小段，明顯超越停等線，後方騎士見其行徑十分危險，看不過去之下才會拍照檢舉；而機車超載、跨越停等線等違規，已依法開出2張罰單，共裁罰1200元。

▲▼新北女「後座抱嬰」被檢舉！收罰單崩潰：以後怎出門…萬人怒爆：太誇張。（圖／翻攝爆怨公社）

▲新北媽媽揹著嬰孩3貼騎機車出門，不料卻遭到民眾檢舉，無奈在臉書PO文。（圖／翻攝爆怨公社）

該名媽媽PO文表示，近日收到一張交通違規罰單，原來6月10日當天與丈夫騎著機車外出，她坐在後座還抱著一名未滿1歲的嬰孩，孩子雖然未戴安全帽，但有用揹巾揹著，不料卻因此遭人檢舉超載，吃上300元罰單，無奈直呼「爸媽想帶孩子出門還要擔心被民眾檢舉，沒有駕照、沒有車子的，就只能待在家裡不出門了嗎？」…

該則貼文曝光後立即引起正反兩派網友論戰，支持的網友認為，「實在不懂檢舉什麼意思的，有車可以開，誰願意騎車載小孩」、「檢舉這個超無言，如果有事要載孩子看病呢？不能三貼？」但反對網友則直呼，「沒出事就靠北檢舉人，出事就靠北家長，ㄏㄏ！」

▲▼媽3貼揹嬰出門遭檢舉，警公布畫面打臉。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

▲該名媽媽在爆怨公社的PO文引起網友正反論戰。（圖／翻攝爆怨公社）

不料事隔一日後，案情竟出現逆轉，警方稍早公布監視畫面打臉這對父母，表示雖然三貼確實違規，但該名爸爸騎機車時眼見號誌已經轉為紅燈，仍向前滑行一小段距離，超過停等線約5公尺，一家3口十分接近路口，後方騎士見其行徑相當危險，因此才會拍照檢舉。

三重分局交通組組長黃振迪指出，檢舉民眾告發該對爸媽3項交通違規，分別為紅燈跨越停等線、嬰孩未戴安全帽、以及機車3貼超載，但由於未滿1歲的嬰孩確實難以找到符合頭圍大小的安全帽，因此警方最後只針對跨越停等線、機車超載2項違規開出2張罰單，分別開罰900元、300元，並非如該名媽媽貼文僅開出1張機車超載罰單。

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▼警方公布行車紀錄器畫面還原當下情況，不只違規超載，男騎士還跨越紅燈停等線至少5公尺。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼媽3貼揹嬰出門遭檢舉，警公布畫面打臉。（圖／記者陳以昇翻攝）

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