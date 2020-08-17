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機車為何要發明側柱？網曝「3解答」超貼心　他反打臉：中柱才是額外裝的

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機車,摩托車, 路邊停車格,路邊停車位,停車（圖／記者張一中攝）

▲機車如果立側柱，多會導致其他停車格空位被壓縮。（圖／記者張一中攝）

記者曾筠淇／綜合報導

不少騎士停摩托車時，都會遇到隔壁車輛「不立中柱」的情況，導致原先寬敞的停車格瞬間變得窄小。一名苦主就發文表示，立中柱明明相對平穩，而且也能給其他騎士一個方便，為什麼非要立側柱不可？「機車為何要發明側柱？有掛（卦）嗎？」貼文一出，立刻引發網友熱議。

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「有沒有機車為何要發明側柱的八卦」為題發文，他稍早去停車時，又遇到「不立中柱、立側柱」的騎士，對方歪斜的摩托車讓停車位瞬間變得窄小，也讓他的車子更難停放。

請繼續往下閱讀...

原PO見狀，只能摸摸鼻子幫對方的機車立中柱，而且立側柱相對不平穩，也容易翻倒而造成危險；他就相當好奇，為什麼有些人就是非要立側柱？「又機車為何要發明側柱？有掛（卦）嗎？」

▲機車、中柱、側柱。（圖／記者陳俊宏攝）

▲網友紛紛解答側柱的重要性。（示意圖／記者陳俊宏攝）

不少網友看到貼文後，紛紛留言解答，「側柱在你手受傷時才知道好」、「應該是考量一些阿公阿罵（嬤）腳沒力，立不起來」、「當中柱的備用吧」、「你有沒有碰過路面沒辦法立中柱的」、「斜坡或是地面有洞」、「手受傷沒立根本拉不動車尾」。

此外，還有網友回文表示，其實側柱是機車的標準配備，中柱則是為了因應「自動變速」和「裝貨載運」所額外安裝的，前者是為了防止騎士不小心誤催油門而使機車暴衝，因此透過中柱讓後輪懸空，屬於安全機制，而這也是台灣機車大多會裝中柱的原因；後者則多為休旅車、載貨的車，為了保持貨架、箱體與地面的平穩，因此才會借助中柱來達成。

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