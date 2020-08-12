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全都是泡沫！三得利頂級啤酒再升級　綿密神泡成就完美風味

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▲三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S打造快閃「神泡居酒屋」，讓你一秒移動到日本，零時差感受神級魅力。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

「全都是泡沫，你會不會倒酒？」鄉民改編歌曲說的是大眾對於啤酒泡沫的既定印象，但你知道嗎？厲害的泡沫其實能讓啤酒風味跟香氣再加分。今天就帶各位體驗一下，風靡日本酒界、蔚為傳說的「神泡」。

▲▼全都是泡沫！三得利頂級啤酒再升級　綿密神泡成就完美風味。（圖／記者吳杰澄攝）
▲細緻綿密的泡沫能讓啤酒的風味跟香氣再加分。（圖／記者吳杰澄攝）

細緻雪白的泡沫緩緩流下，彷彿奶蓋般覆蓋著金黃酒液，光用看的就很消暑！來自日本的三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S，源自匠心堅持、追求極致，用心講究原料、製程的每一個細節，2020全面升級打造綿密「神泡」成就頂級美味，而關鍵就在於比例。

▲▼全都是泡沫！三得利頂級啤酒再升級　綿密神泡成就完美風味。（圖／記者吳杰澄攝）
▲三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S全面升級打造神級泡沫。（圖／記者吳杰澄攝）

「7：3酒液與泡沫是美味啤酒的完美比例！」三得利行銷總監Roger強調，讓泡沫在杯口形成一層厚實雪白的蓋子，不僅可防止啤酒氧化，也能避免香氣與二氧化碳逸散，保有新鮮口感，啤酒好不好喝是取決於泡沫是否綿密，所以在日本「神泡=美味啤酒」。

▲▼全都是泡沫！三得利頂級啤酒再升級　綿密神泡成就完美風味。（圖／記者吳杰澄攝）
▲▼三得利行銷總監Roger強調7:3完美比例成就神泡頂級美味。（圖／記者吳杰澄攝）
▲▼全都是泡沫！三得利頂級啤酒再升級　綿密神泡成就完美風味。（圖／記者吳杰澄攝）

為了讓消費者搶先品嚐啤酒好喝的關鍵，三得利頂級啤酒趁著周休假期，特別把地表最大生啤機，搬到信義商圈的鬧區中心，打造裝飾精緻道地的神泡居酒屋，讓你一秒移動到日本，零時差感受神級魅力。

▲▼全都是泡沫！三得利頂級啤酒再升級　綿密神泡成就完美風味。（圖／記者吳杰澄攝）
▲▼「神泡居酒屋」讓你一秒移動到日本，零時差感受神級魅力。（圖／記者吳杰澄攝）
▲▼全都是泡沫！三得利頂級啤酒再升級　綿密神泡成就完美風味。（圖／記者吳杰澄攝）

三得利行銷總監Roger指出，今年上半年啤酒整體市場衰退1.8% (AC nielsen)，但三得利罐裝啤酒卻逆勢成長3%，代表民眾願意花錢購買高品質的產品，看好台灣消費者居家飲用的市場潛力，三得利決定加強投資，舉辦實體快閃活動，將引以為傲的神泡推薦給大家。

▲▼全都是泡沫！三得利頂級啤酒再升級　綿密神泡成就完美風味。（圖／記者吳杰澄攝）
▲▼神泡居酒屋吸睛好拍又有Fu，吸引大批人潮搶拍試喝。（圖／記者吳杰澄攝）
▲▼全都是泡沫！三得利頂級啤酒再升級　綿密神泡成就完美風味。（圖／記者吳杰澄攝）

正值炎炎夏日，來杯冰涼啤酒正對味，現場嚐鮮人潮絡繹不絕，其中也有不少是品牌愛好者專程來朝聖，「升級之後的口感更綿密了，非常喜歡」、「神泡真的是非常綿密，而且很順口」很懂喝的他們試飲完後頻頻點頭稱讚，滿意全寫在臉上。

▲▼全都是泡沫！三得利頂級啤酒再升級　綿密神泡成就完美風味。（圖／記者吳杰澄攝）
▲只送不賣的啤酒神器，讓你輕鬆變身神泡達人。（圖／記者吳杰澄攝）

啤酒控們看著看著，是不是也口渴了呢？快揪三五好友一起體驗「神泡居酒屋」，8/15-8/16在台中勤美誠品，現場還有只送不賣的啤酒神器，讓你輕鬆變身神泡達人，在家也能享受如居酒屋生啤般的美味神泡。

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