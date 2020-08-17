驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

記者徐愷昕／台南報導

台南一名網友17日上午近10時許，在安南區台江大道與開安路口處目睹一起驚險事故！當時一輛大貨車綠燈起步準備向右時，駕駛疑受內輪差影響視線受阻，在轉彎處與一輛欲左轉的機車發生擦撞，所幸當時2方都有緊急煞車，不然後果不堪設想。而案發行車紀錄器被放上臉書後，瞬間引發熱議，大家看完不禁直呼「好佳哉」（台語：幸好）。

▲台南安南區17日上午近10時許發生一起驚險的擦撞事故。（圖／翻攝臉書《台南爆料公社》）

一輛大貨車17日上午9時58分在安南區開安路口見號誌燈轉綠、欲右轉至台江大道時，駕駛疑受內輪差影響，視線出現死角，轉彎處未注意到右側有一輛欲左轉的機車，當場與這名女騎士發生擦撞。貨車與女騎士相撞後，雙方都嚇的趕緊停車，及時遏止悲劇發生，而幸運的是因這輛大貨車裝有防捲安全裝置，意外沒有造成人員受傷，大家虛驚一場。

女騎士事故當下身體雖一度卡住動彈不得，但後來經多位熱心民眾衝上前幫忙，她順利脫困。而這段驚悚的行車紀錄器被放上臉書《爆料公社》後引發討論，不少網友看完後紛紛表示，「還好大車有煞車」、「差點一條命」、「好好佳哉…司機反應不錯」，同時也互相提醒彼此，以後騎車在路上遇到大車，還是離遠點比較保險，不然就是先讓大車過，不要急著同時轉彎，避免憾事發生。

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