　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者徐愷昕／台南報導

台南一名網友17日上午近10時許，在安南區台江大道與開安路口處目睹一起驚險事故！當時一輛大貨車綠燈起步準備向右時，駕駛疑受內輪差影響視線受阻，在轉彎處與一輛欲左轉的機車發生擦撞，所幸當時2方都有緊急煞車，不然後果不堪設想。而案發行車紀錄器被放上臉書後，瞬間引發熱議，大家看完不禁直呼「好佳哉」（台語：幸好）。

▲▼台南內輪差驚險車禍。（圖／翻攝臉書《台南爆料公社》）

▲台南安南區17日上午近10時許發生一起驚險的擦撞事故。（圖／翻攝臉書《台南爆料公社》）

一輛大貨車17日上午9時58分在安南區開安路口見號誌燈轉綠、欲右轉至台江大道時，駕駛疑受內輪差影響，視線出現死角，轉彎處未注意到右側有一輛欲左轉的機車，當場與這名女騎士發生擦撞。貨車與女騎士相撞後，雙方都嚇的趕緊停車，及時遏止悲劇發生，而幸運的是因這輛大貨車裝有防捲安全裝置，意外沒有造成人員受傷，大家虛驚一場。

女騎士事故當下身體雖一度卡住動彈不得，但後來經多位熱心民眾衝上前幫忙，她順利脫困。而這段驚悚的行車紀錄器被放上臉書《爆料公社》後引發討論，不少網友看完後紛紛表示，「還好大車有煞車」、「差點一條命」、「好好佳哉…司機反應不錯」，同時也互相提醒彼此，以後騎車在路上遇到大車，還是離遠點比較保險，不然就是先讓大車過，不要急著同時轉彎，避免憾事發生。

►偷偷分享少女秘密！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
他聽「台積電再戰台中」傻了...好奇怎不設廠高雄　神人曝關鍵
帶未成年嫩模喝酒開房...山下智久下場出爐　1男神也遭殃
《多情》賴慧如爆等簽字離婚！認「搬出去住」親回真相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

外役監逃犯連三榮研判「還躲在台南」　警政署提醒：圍捕注意安全

明德外役監脫逃犯連三榮容貌曝！　刑事局發布查緝專刊

不到1年燒7次…73歲老母工廠賺錢養「39歲臥床兒」！他在家休養卻慘成焦屍

廟宇前公然聚賭！士地公伯託夢信眾：該管一管了...警逮15人

今年已2死...霧台神山瀑布告示牌「禁止戲水」　警再度提醒民眾遵守

到望高寮看夜景…女大生回宿舍途中慘遭網友「車內強來」！她太害怕不敢睜眼

牽單車散步！正妹「該邊」突被撈一把嚇傻　他聽尖叫興奮「掏鳥」狂甩…下場慘

1天洗上億元！檢警查全台最大洗錢集團　幕後金主身價百億「意外」失聯

行人闖紅燈過斑馬線！駕駛「沒禮讓」遭檢舉吃2000元罰單

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

外役監逃犯連三榮研判「還躲在台南」　警政署提醒：圍捕注意安全

明德外役監脫逃犯連三榮容貌曝！　刑事局發布查緝專刊

不到1年燒7次…73歲老母工廠賺錢養「39歲臥床兒」！他在家休養卻慘成焦屍

廟宇前公然聚賭！士地公伯託夢信眾：該管一管了...警逮15人

今年已2死...霧台神山瀑布告示牌「禁止戲水」　警再度提醒民眾遵守

到望高寮看夜景…女大生回宿舍途中慘遭網友「車內強來」！她太害怕不敢睜眼

牽單車散步！正妹「該邊」突被撈一把嚇傻　他聽尖叫興奮「掏鳥」狂甩…下場慘

1天洗上億元！檢警查全台最大洗錢集團　幕後金主身價百億「意外」失聯

行人闖紅燈過斑馬線！駕駛「沒禮讓」遭檢舉吃2000元罰單

汪自動「關基」！　調皮爸往牠「翹臀」偷充電秒復活怒瞪

不捨好友回家！阿金「偶像劇式攔車」　奴才幫IG傳情超閃

爽嗑漢堡無負擔！專家授「雞胸減重法」食譜秘方...比速食店還好吃

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

中信華航聯名卡首發目標喊30萬張！　拚國內第一大飛行卡

弟玩電腦管不動！姐請「刺青老大」坐鎮　網笑：半甲94派

月薪55K背車貸16K！喜歡「刷卡付費」嫌記帳困難　她嘆：錢都不知去哪

刷新台灣直銷界超狂業績的美麗秘密！東森全球新連鎖鑽石經銷商挑戰28億信心十足

「2020宜蘭情人節」8/25龍潭湖登場　3公里環湖步道化身浪漫七夕鵲橋

享受藥浴！法鬥撞臉「綠巨人浩克」賣胸肌　網笑噴：吃抹茶囉

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

社會熱門新聞

婚宴待付款不見！新秘、助理被要求「脫光檢查」

網傳賓士300哥車被砸爆　整片玻璃全碎

球星涉賭球團秒開除　辦他的檢察官到現在仍被關

比基尼妹練潛水遭侵犯！色教練：我失控了

彰化最牛釘子戶今拆除！房屋分隔島走入歷史

桃園妹慘遭狂毆！14天後因「洗澡洗太久」被活活打死

高雄水泥預拌車墜17米摔爛！駕駛是工程公司小開

3度自殘詐保慘遭害命　他的18歲嫩妻還與凶手上床

短褲妹夜歸遭撲倒逞慾　反手捏蛋懲罰變態

台南女想起不如意隨機捅人！她臟器外露手指剩皮連著

彰化BMW遭砸　警循線找人…他媽喊：兒子有思覺失調

里長兒替人喬債未果　暗巷遭開3槍挑釁

神山瀑布再傳溺水　16歲少年溺斃

送車、開店讓他當老闆　冷血主嫌「養套殺」埋更大陰謀

更多熱門

相關新聞

台南學甲戰案發24小時逮捕單車竊嫌

台南學甲戰案發24小時逮捕單車竊嫌

台南市學甲分局將軍所24小時內查獲自行車黃姓竊嫌後，學甲派出所不遑多讓，案發24小時破獲自行車竊案，緝獲竊嫌郭姓男子，起出贜物自行車，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南安南區印刷工廠傳火警3人獲救

台南安南區印刷工廠傳火警3人獲救

永康某私幼遭檢舉違規挨罰8萬　市府又挑到兩缺失

永康某私幼遭檢舉違規挨罰8萬　市府又挑到兩缺失

即／他LINE群「嗆殺市府高官」　台南落網

即／他LINE群「嗆殺市府高官」　台南落網

2車碰撞1車衝入田　駕駛酒駕送醫

2車碰撞1車衝入田　駕駛酒駕送醫

關鍵字：

台南安南區內輪差車禍大貨車機車視線死角

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

婚宴待付款不見！新秘、助理被要求「脫光檢查」

韓瑜《驕女》舌吻交纏洗鴛鴦浴

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

7號颱無花果可能生成！移動路徑曝

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

打雷浪浪進店發抖　店家反應超暖

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

網傳賓士300哥車被砸爆　整片玻璃全碎

球星涉賭球團秒開除　辦他的檢察官到現在仍被關

更多

最夯影音

更多
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面