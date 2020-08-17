台灣好行新路線正式通車　提供完整宜蘭海岸線旅遊體驗

▲台灣好行新路線（綠19公車）17日正式通車，提供民眾完整的宜蘭海岸線旅遊體驗。（圖／東北角風管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

好消息，台灣好行又有新路線囉！為提供民眾完整的宜蘭海岸線旅遊體驗，由國光客運營運的台灣好行「宜蘭東北角海岸線」路線（綠19公車），於17日上午11時整正式通車，未來將從石城服務區行駛到礁溪轉運站，串聯宜蘭北部海岸重要景點，十分便利！

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台灣好行「宜蘭東北角海岸線」路線（綠19公車），路線未來將從石城服務區行駛到礁溪轉運站，沿途停靠站點包含大里天公廟、大溪漁港、北關海潮公園、外澳遊憩區、烏石港等熱門景點，除了有效串聯宜蘭縣內交通外，北部的遊客也可以從市府轉運站搭乘客運到礁溪轉運站轉乘台灣好行公車，希望能夠鼓勵搭乘大眾運輸工具，推廣綠色低碳旅遊。

東北角暨宜蘭海岸管理處處長陳美秀表示，這條新路線為管理處推動的第三條台灣好行路線，除了能夠串聯宜蘭北部重要景點，也可以在烏石港站轉乘既有的壯圍沙丘線公車，未來也希望這條路線可以開行到馬崗，串聯到我們的黃金福隆線公車，成功建立起東北角暨宜蘭海岸地區的交通網絡，提供旅客更完善的遊憩服務，解決長期以來交通不便的問題。

另外，東北角暨宜蘭海岸管理處將與雄獅旅行社合作推出「台灣好行-宜蘭東北角海岸線」旅遊套票，每一款套票內除了有宜蘭東北角海岸線的公車一日券外，還與沿線商家合作推出優惠，包含外澳服務區下午茶的「優遊樂好食」、蘭陽博物館門票優惠「優遊樂好玩」、串聯黃金福隆線一日券的「優遊樂好行」及位在石城服務區的灆咖啡（石城店）下午茶優惠「優遊午茶趣」等，套票預計9月1日正式上市，並將同步推出抽獎活動，贈送宜蘭東北角海岸線優惠套票，敬請密切關注「東北角之友」粉絲專頁(https://www.facebook.com/necoast.nsa/)。

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