宜蘭一釣客落海！大溪漁港內載浮載沈　救起已無生命徵象

▲警消與海巡人員搶救失足落海的55歲吳姓男子。（圖／記者游芳男翻攝，下同）
記者游芳男／宜蘭報導
頭城鎮大溪漁港一名釣客17日不慎失足落海，民眾發現報報警，警消救起時，吳姓釣客已明顯失去生命徵象，經現場CPR後送往醫搶救，警釐清落海原因中。
17日7時許，宜蘭消防局獲報，頭城鎮大溪漁港舊港內有一民眾載浮載沈，警消趕到時，發現岸邊仍現場留有釣具、衣褲、手錶、鞋子及冰箱等。經與海巡人員合力將55歲吳姓男子救起，但吳男已無生命徵象，實施CPR急救並由大里91車送往杏和醫院急救。
▲警消與海巡人員搶救失足落海的55歲吳姓男子。（圖／記者游芳男翻攝，下同）
記者游芳男／宜蘭報導
頭城鎮大溪漁港一名釣客17日不慎失足落海，民眾發現報報警，警消救起時，吳姓釣客已明顯失去生命徵象，經現場CPR後送往醫搶救，警釐清落海原因中。
17日7時許，宜蘭消防局獲報，頭城鎮大溪漁港舊港內有一民眾載浮載沈，警消趕到時，發現岸邊仍現場留有釣具、衣褲、手錶、鞋子及冰箱等。經與海巡人員合力將55歲吳姓男子救起，但吳男已無生命徵象，實施CPR急救並由大里91車送往杏和醫院急救。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※