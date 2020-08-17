宜蘭一釣客落海！大溪漁港內載浮載沈　救起已無生命徵象

狗狗也怕曬黑啦～！這天，住在桃園的米克斯「寶寶」和媽媽一起來到宜蘭的武荖坑玩水消暑，只不過才玩沒多久，牠就自己悠哉地趴到岸邊當起了「看管包包的小護衛」，讓馬麻忍不住拍下牠的搞笑模樣，直呼「小姐，我是帶你來玩水的，不是顧包的耶！」