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見帳目不清放話處理！錢莊老闆遭3幹部狠殺…載到宜蘭「狂燒12hrs屍骨無存」

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▲▼宜蘭壯圍，高利貸老闆遭殺害棄屍。（圖／記者游芳男攝）

▲地下錢莊老闆發現幹部作假帳放話徹查，卻遭3名幹部殺害焚屍12小時。（圖／記者游芳男攝）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名經營錢莊的52歲施姓老闆發現帳目數字有漏洞，懷疑是底下幹部作假帳放話徹查，卻因此引來殺機，2019年6月間在他在泰山公司遭3名幹部持刀砍殺。3人再將他載往宜蘭焚屍12小時，見屍骨無存後才離開現場。法院審理後，依殺人、損壞屍體等罪，將3人判處18年至無期徒刑不等的刑期，可上訴。

判決指出，施姓老闆在新北市泰山區經營地下錢莊，陳姓員工在泰山負責與客人接洽，唐姓、江姓員工則是負責桃園公司的業務。由於唐男常因公司帳目問題與施姓老闆發生口角，且聽說施男對外放話要「處理他」，因此心生不滿，向陳男共謀殺害老闆，另外再邀約江男負責控制施男行動，承諾事成後唐男篡位當老闆，會將收回的款項抽2成當江的獎金。

唐男等3人2019年6月16日下午3時50分許打電話給施姓老闆，佯稱要將收回的120萬元帳款上繳，藉此前往泰山公司，抵達後唐男與施姓老闆再度因帳目問題發生口角，他隨即拔出預藏的25公分水果刀朝對方腹部猛刺一刀，江男見狀上前環抱施姓老闆，陳男見施姓老闆不斷掙扎，也拿出開山刀朝他後頸部揮砍1刀，再猛刺其腹部1刀，當場鮮血四濺。

▲▼錢莊老闆遭擄，被棄屍宜蘭壯圍。（圖／翻攝自臉書）

▲唐男等3人犯案後將屍體搬入浴室內清洗，清理犯罪現場的血跡。（圖／翻攝自臉書）

施姓老闆邊掙扎邊哀求3人，「有話好好商量」，卻仍因無法掙脫當場倒地身亡。3男見狀，分頭購買清潔用品等物，花了2個多小時將案發現場清理乾淨，同時將施姓老闆遺體拖入浴室內，以蓮蓬頭清洗血跡，再用大型垃圾袋將施姓老闆裝入行李箱，外頭套上一層紙箱，放入後車廂內，計畫運屍到陳男位於宜蘭的老家旁空地焚燒。

3人17日凌晨1時許至2時許在宜蘭碰面後，還購買烤肉用品，假裝生火烤肉，點火引燃屍體，見木炭用完但屍體還未完全燒毀，留1人在現場添加木頭、把風，其他2人則到羅東購買木炭，燒到隔日中午1時許見遺體遭焚毀、屍骨無存後，這才離開現場，焚屍時間長達12小時。

唐男等3人作案後丟棄凶器，同時不忘帶著施姓老闆的2支手機出門，想讓施姓老闆的家屬以為他還活著躲避查緝，但整起事件仍因「已讀不回」曝了光。

▲▼3名員工疑似侵吞公司帳款後，殘忍將老闆殺害棄屍，經新北地院審理後，依殺人罪裁定收押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

▲唐男想篡位當老闆，承諾江男事成後將會把放款收回款項的2成當獎金核發。（圖／記者游宗樺攝）

新北地檢署偵結，認為3人僅因覬覦施姓老闆得公司財產及因帳目問題與施男發生口角爭執，在案發前就多次討論要如何殺人，足見殺人犯意堅定，犯案後還打電話給施姓老闆的家屬、清理作案現場，企圖誤導偵辦方向，唐男還在偵訊時避重就輕，雖然一度坦承犯行，但又改口否認有殺人犯意，犯後態度不佳，依殺人罪、毀壞屍體罪起訴3人，並建請法官從重量刑。

新北地方法院勘驗各項事證後，依殺人罪、損壞屍體罪判唐男、陳男應執行無期徒刑，褫奪公權終身；至於江男則是被依殺人罪、損壞屍體罪背叛應執行有期徒刑18年。全案仍可上訴。

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