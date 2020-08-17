吃卜蜂長大！他一查「是泰國公司」非本土企業　驚呆台灣人：明明超有台味

▲台灣卜蜂董事長鄭武樾。（圖／記者林淑慧攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

肉品大廠卜蜂對台灣人來說一定不陌生，不僅超商、超市買得到，連南霸天「丹丹漢堡」的一些炸雞都是選用卜蜂的。有網友就在PTT的Gossiping板上問卦「原來卜蜂集團是泰國的公司？」震驚表示，不管是包裝、行銷，這間怎麼看都像台灣本土公司。貼文一出，其他人也很訝異「我也以為是台灣！」話題引發熱論。

發文網友表示，「剛剛才發現一個事實，卜蜂是泰國公司而不是台灣公司」，認為卜蜂的產品從包裝、行銷到廣告都「充滿台味」，而且因為在台灣有養雞場，甚至有股票在台上市，所以知道卜蜂是泰國公司這一點後，真的讓他相當震驚。原PO也說「問了身邊的人，也一直以為是台灣公司。比羅技是國外公司還驚訝！」

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看到貼文後，許多網友也驚呆，「感覺就彰化雲林之類的公司」、「是喔！很愛吃他的雞胸肉」、「羅技本來就很有歐洲感，因此不怎麼意外。卜蜂是泰國公司的事實，就像某一天有人說寶雅不是台灣的一樣震驚」、「兒時的餐桌偶爾會有它的產品，台灣人的台菜餐桌……還真沒想過是不是台灣的食品業。」

據悉，台灣卜蜂企業股份有限公司設立於民國66年，母公司為泰國正大集團，深耕台灣超過四十年，在台中市、南投縣、高雄市皆有生產基地。日前卜蜂公布最新財報，109年7月營收達18.84億元，較去年同期成長8.01%，稅後淨利14.64億元，年增率高達53.98％，每股稅後純益（EPS）高達5.46元，雙雙創掛牌以來歷史新高。