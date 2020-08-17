日本妹聊天猛「咕～咕魯」變小雞！真相一曝他傻眼：竟然不會唸Google

▲日本妹子唸Google讓原PO一陣疑惑。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本妹的「日式英文」引發話題！有網友在PTT的Gossiping板上發文問卦「日女竟然不會說google」，說他最近跟日本朋友聊天，講到「Google」的時候，覺得日本妹的發音很怪，就跟對方說唸法不對。結果聽到英文唸法的Google，妹子很驚訝、說自己從以前就是唸「咕咕魯」，讓原PO也聽傻「咕狗有那麼難唸嗎？」

原PO文中表示，「最近跟日本朋友聊天，其中聊到google，我聽她發音超怪，跟她說不是這樣唸，「她竟然很驚呀不是這樣唸，她說從以前就是唸『咕咕魯（グーグル，唸法為gu gu lu）』」，讓有沒有日女竟然不會說Google的卦？？咕狗有那麼難唸嗎，對於日本人。」

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看到貼文後，就有不少網友紛紛為日本妹子說話，「台灣人說到打火機，也只會說賴打，不會說lighter啊」、「你平常講『巧克力』的時候，難道會有人笑你『連chocolate都不會唸』嗎？不會嘛，你又不是在講英文，你是在講中文」、「跟台灣人不會音標打注音ㄍㄨ ㄍㄡˇ一樣」、「他們講的不是英文，是翻成片假名的外來語。」

不過也有人對於「日式英文」表看法，「日本就是太過大量將他國語言轉換成自己的外來語，結果不只本國人對時刻增加的外來新語感到眼花撩亂，原來用漢字創新詞的能力也被批評大幅下降」，也在別的國家留下外語不佳的印象。甚至有日本人可能英文明明不差，但長期仰賴外來轉語，一旦真的要開口講英文，反而怯場、半句都說不出來。