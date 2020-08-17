　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本妹聊天猛「咕～咕魯」變小雞！真相一曝他傻眼：竟然不會唸Google

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲減肥／牛奶／正妹（圖／取自免費圖庫Pakutaso）。

▲日本妹子唸Google讓原PO一陣疑惑。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本妹的「日式英文」引發話題！有網友在PTT的Gossiping板上發文問卦「日女竟然不會說google」，說他最近跟日本朋友聊天，講到「Google」的時候，覺得日本妹的發音很怪，就跟對方說唸法不對。結果聽到英文唸法的Google，妹子很驚訝、說自己從以前就是唸「咕咕魯」，讓原PO也聽傻「咕狗有那麼難唸嗎？」

原PO文中表示，「最近跟日本朋友聊天，其中聊到google，我聽她發音超怪，跟她說不是這樣唸，「她竟然很驚呀不是這樣唸，她說從以前就是唸『咕咕魯（グーグル，唸法為gu gu lu）』」，讓有沒有日女竟然不會說Google的卦？？咕狗有那麼難唸嗎，對於日本人。」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就有不少網友紛紛為日本妹子說話，「台灣人說到打火機，也只會說賴打，不會說lighter啊」、「你平常講『巧克力』的時候，難道會有人笑你『連chocolate都不會唸』嗎？不會嘛，你又不是在講英文，你是在講中文」、「跟台灣人不會音標打注音ㄍㄨ ㄍㄡˇ一樣」、「他們講的不是英文，是翻成片假名的外來語。」

不過也有人對於「日式英文」表看法，「日本就是太過大量將他國語言轉換成自己的外來語，結果不只本國人對時刻增加的外來新語感到眼花撩亂，原來用漢字創新詞的能力也被批評大幅下降」，也在別的國家留下外語不佳的印象。甚至有日本人可能英文明明不差，但長期仰賴外來轉語，一旦真的要開口講英文，反而怯場、半句都說不出來。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
不爽李眉蓁被酸「世紀慘敗」　趙少康氣到甩筆
7號颱「無花果」可能生成！　移動路徑出爐
好市多「Chloe太陽眼鏡」驚見1折價！她手癢想包4色
小小瑜沒穿內衣！　挺E級巨胸「伸手扯衣領」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高市補選「以鵝傳兒」新成語出爐！宅神：捧出農產品明星...網見證歷史

狂粉想摸胸遭拒怒喊「告死你們！」　館長監視器還原：3天沒道歉求償百萬

7號颱「無花果」明後天可能生成！移動路徑出爐　外圍水氣掃雨熱區曝

朋友剛從美國返台！他一聚會就發燒了　醫怒：你為什麼要這麼急？

日本妹聊天猛「咕～咕魯」變小雞！真相一曝他傻眼：竟然不會唸Google

台灣最甜草莓「戀香」糖度達16度！20萬種苗今秋釋出擴大種植

真的有賺？　「平價牛排有蛋有麵」只要80元原因曝光

好市多「Chloe太陽眼鏡」驚見1折價！她手癢想包色...網瘋求代購

Yahoo奇摩開賣中衛酷黑口罩！屈臣氏周四「2款中衛迷彩口罩」帥登場

快訊／新冠肺炎再增1例境外移入　指揮中心下午2時說明！

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

就要小饅頭～萌娃雙手高舉崩潰　偷瞄鏡頭被抓包...原來是「戲精」

哈林《情非得已》.《缺口》經典歌連發　周湯豪壓軸登場「帥到分手」

高市補選「以鵝傳兒」新成語出爐！宅神：捧出農產品明星...網見證歷史

狂粉想摸胸遭拒怒喊「告死你們！」　館長監視器還原：3天沒道歉求償百萬

7號颱「無花果」明後天可能生成！移動路徑出爐　外圍水氣掃雨熱區曝

朋友剛從美國返台！他一聚會就發燒了　醫怒：你為什麼要這麼急？

日本妹聊天猛「咕～咕魯」變小雞！真相一曝他傻眼：竟然不會唸Google

台灣最甜草莓「戀香」糖度達16度！20萬種苗今秋釋出擴大種植

真的有賺？　「平價牛排有蛋有麵」只要80元原因曝光

好市多「Chloe太陽眼鏡」驚見1折價！她手癢想包色...網瘋求代購

Yahoo奇摩開賣中衛酷黑口罩！屈臣氏周四「2款中衛迷彩口罩」帥登場

快訊／新冠肺炎再增1例境外移入　指揮中心下午2時說明！

高市補選「以鵝傳兒」新成語出爐！宅神：捧出農產品明星...網見證歷史

屏東男冒雨駕車笠頂山用餐　路面濕滑卡山溝…熱心警民助脫困

狂粉想摸胸遭拒怒喊「告死你們！」　館長監視器還原：3天沒道歉求償百萬

停業建商保留戶法拍底價逾9千萬　66%買公設！再加7個沒產權車位

獨／「鼎威」打蘋果維修領導品牌竟賣仿品　負責人判刑6月還要賠337萬

情有獨鍾當「樓主」！狂蒐豪宅後　王文洋悄買整棟復北總部

驚悚！裸女「胸腹中刀」皮肉開花側躺暗巷　警員趕到開3槍…浴血畫面曝

市民高架追撞紅牌重機、特斯拉　駕駛一恍神恐慘賠！揪出騎士只有普通駕照

看房2個月「連挑中2間凶宅」！農曆7月逼近…她暴哭：買個對的房這麼難？

台股上周當沖比飆近2年新高　黃天牧：投資人選低股價標的操作

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

生活熱門新聞

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

賓士加300害慘！加油員要多問3字

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

娶到千金超崩潰！岳母「性感睡衣」進房

70歲老伯「包尿布來取餐」！外送員蹲下伸援手

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

電費暴漲10倍破2萬！台電冷回應

30噸垃圾塞爆民宅　臭20年逼瘋鄰

小琉球遊客殘殺海膽　拿石頭敲死

要外送員免費幫買菸！被拒氣炸給負評

竹北「明晚10點送肉粽」路線曝光

澎湖海膽6片賣300元！老闆見評論喊告

大雷雨恐下一整周！　午後對流熱區曝

外送員不送上樓「摔爛披薩」！網揪疑點：盒子沒事？

更多熱門

相關新聞

「卜蜂是泰國公司」網驚呆：不是台灣的嗎

「卜蜂是泰國公司」網驚呆：不是台灣的嗎

肉品大廠卜蜂對台灣人來說一定不陌生，不僅超商、超市買得到，連南霸天「丹丹漢堡」的一些炸雞都是選用卜蜂的。有網友就在PTT的Gossiping板上問卦「原來卜蜂集團是泰國的公司？」震驚表示，不管是包裝、行銷，這間怎麼看都像台灣本土公司。貼文一出，其他人也很訝異「我也以為是台灣！」話題引發熱論。

美網開打倒數15天　日本好手錦織圭確診

美網開打倒數15天　日本好手錦織圭確診

關鍵字：

日本櫻花妹Google發音日式英文PTT

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

賓士加300害慘！加油員要多問3字

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

比基尼妹練潛水遭侵犯！色教練：我失控了

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

娶到千金超崩潰！岳母「性感睡衣」進房

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

70歲老伯「包尿布來取餐」！外送員蹲下伸援手

羅霈穎4億遺產怎分配？　律師親解繼承順序

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

韓瑜《驕女》舌吻交纏洗鴛鴦浴

更多

最夯影音

更多
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面