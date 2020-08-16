俄羅斯：普丁與白俄總統魯卡申科合作　有信心快速解決抗爭問題

▲白俄羅斯強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）執政26年，累積大量民怨。（圖／路透）

文／中央社明斯克15日綜合外電報導

白俄羅斯總統大選落幕，但不滿選舉結果的抗爭越演越烈，總統魯卡申科今天致電俄羅斯總統蒲亭，兩人同意很快就能解決問題。此外，反對派群眾又再度集結於首都明斯克。

路透社報導，俄羅斯克林姆林宮（Kremlin）表示，魯卡申科（Alexander Lukashenko）與普丁（Vladimir Putin）表達有信心所有發生在白俄的問題將很快解決。

克林姆林宮發表聲明說：「這些問題不該被破壞勢力利用，這些勢力意圖傷害兩國間在俄白聯盟（Union State of Russia and Belarus）架構之下互惠互利的合作。」

▲俄羅斯總統普丁將協助盧卡申科。（圖／達志影像／美聯社）

此外，在歐盟批評白俄上週末的總統大選後，根據俄羅斯新聞社（RIA）報導，白俄外交部表示，無論如何都將致力與歐盟展開對話。歐盟擬再度對白俄施加制裁。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，在白俄上週末爭議大選鎮壓抗爭後，美國正追蹤白俄情勢。

蓬佩奧這趟歐洲行關注網路與能源安全，期間走訪捷克、奧地利與斯洛維尼亞後。他在造訪波蘭華沙的記者會上表示：「我們密切關注情勢。」

同樣出席記者會的波蘭外長恰普托維奇（Jacek Czaputowicz）表示，針對白俄擬採取的制裁應僅限於高層官員。

魯卡申科今天說，他不需要外來調停者來解決白俄當前情勢。他強調：「我們不需要外國政府、調停者…我們不會把國家送給任何人。」

▲民眾在白俄羅斯的首都明斯克（Minsk）抗議，遭鎮暴警察逮捕。（圖／路透）

法新社報導，就在反對派陣營呼籲針對魯卡申柯的爭議勝選連任發動更多抗爭後，數千人今天聚集在首都明斯克。

法新社記者指出，大批民眾集結在明斯克普希金（Pushkinskaya）地鐵站附近，記念本週警方鎮壓示威時死亡的34歲抗議者塔賴科夫斯基（Alexander Taraikovsky)。

示威人士在塔賴科夫斯基的喪命處擺放鮮花致意。9日舉行的白俄大選，魯卡申柯聲稱囊括80%的選票勝選，隔天抗爭群眾即與警察爆發衝突，塔賴科夫斯基於期間不幸喪命。

在被捕示威者挨揍和受虐的消息曝光後，有些人手持抗議者嚴重瘀青的照片，其他人則舉著「向暴力說不」及「不再凌虐」的標語。超過6700人在警方鎮壓中被捕，並有數百人受傷。

官員證實有兩人在動亂時喪命，包括塔賴科夫斯基。官員聲稱，他在抗議期間因手中爆裂物爆炸而死。另一名男子則是在東南部城市戈麥（Gomel）被捕後喪命。