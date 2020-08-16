學校規定要穿白色內衣！家長跑遍板橋「找嘸純白款」　網怒轟：什麼年代了

▲制服幾乎都是白色，容易透光。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者黃可昀／綜合報導

一般學生制服都是純白襯衫，女生的內衣如果顏色太深很容易會透光，板橋有一所國中就要求女學生要穿「白色內衣」。一名女子表示，親戚小孩今年要升國中了，開學前校方告知服儀相關規定，「內衣款式學校有規定一定要白色」，但她跑了好幾間內衣店都找不到純白款，為此相當煩惱，網友則是指控這項規定「不合理」。

原PO在臉書社團「我是板橋人」表示，親戚小孩今年要讀國中了，礙於制服是白色的關係，內衣顏色太深容易走光，所以規定「一定要白色」，但純白且素面的內衣不好找，所以PO文問其他人，「內衣顏色淡一些，例如粉色系，不可以嗎？」也好奇國中制服真的有薄到會看光內衣顏色嗎？

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▲雖然學校是出於好意，但普遍網友覺得不合理。（圖／翻攝自我是板橋人）



留言指出，由於制服本身就是白色，流汗以後就更容易透光，如果內衣顏色太鮮艷有可能會走光，但學校不至於硬性規定女學生的內衣顏色，可能是出於保護學生的心態，所以建議要買白色，若是強制規定就有違個人意願。

網友表示，「什麼年代了還管人家內衣穿什麼顏色」、「這是什麼鬼規定啊@@我自己是會在制服裡面多加一套T恤和短褲，難道內衣顏色不符合規定還要檢查嗎」、「我家的也是XX國中，但沒聽到有這種規定，現在也有很多運動型」、「如果說是怕男生鬧，男生如果鬧會直接因為性騷擾進性平會，而不是要女生遮遮掩掩」、「學校應該是更改制服運動服的布料，用好一點的布料不就沒事了。」

也有人建議，如果是擔心內衣顏色會透出制服，其實在裡面搭一件白色小背心即可，不用真的糾結在白色的內衣上，「裡面穿一件小背心就好了，學校又不可能脱學生衣服檢查內衣顏色」、「其實現在沒有硬性規定服裝儀容，公立學校被罰的話是可以告到地方教育局的。」