宜蘭警破獲販毒集團！驚見「2國中生當藥頭、藥腳」…毒咖啡包轉賣他校學生

▲▼宜蘭警破獲販毒集團，驚見主嫌竟吸收2國中生當藥頭、藥腳。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣警方少年隊2018年5月間發現，竟有國中學生施用毒品，隨即成立專案小組溯源追查，並報請檢察官指揮偵辦，發現有藥頭竟找上2名國三學生將毒品轉售給他校學生，22日將羅姓主嫌等7人逮捕歸案。法院裁定其中3人羈押禁見。

宜蘭縣少年隊2年前於校園聯繫中，發現有國中生施用毒品，循線調查後才發現，有販毒集團自縣外批購大量愷他命及摻有卡西酮類毒品的毒咖啡包販賣給青少年施用，還另外找來2名國三生當藥頭、藥腳協助將毒品轉賣給他校學生，從中賺取暴利。

宜蘭縣政府警察局、桃園市政府警察局與刑事警察局查出具有幫派身分的謝姓等10名藥頭，涉嫌由專人以簡訊邀約賣家，雙方約定好交易時間、地點後，再指派販毒車手前往交易地點販賣毒品及混和式毒品咖啡包，15日將人逮捕，當場查扣愷他命73包、混和式毒品咖啡包215包、現金6萬餘元、分裝器具等證物，10人遭移送桃園地檢署偵辦，其中5人遭法院裁定羈押禁見。

22日警方見時機成熟再度出擊，兵分多路同步展開查緝行動，一舉逮捕上游羅姓主嫌等7人到案，並查扣作案用的手機、愷他命、毒咖啡包等證物，全案依違反毒品危害防制條例移送宜蘭地檢署，其中3人遭法院裁定羈押禁見。

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