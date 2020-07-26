暑輔第1天搭錯車…2國中新生「沒手機」下車傻了：這是哪？門口躲雨秒獲救贖

▲屏東2私立國中新生坐錯車，身上又沒手機，在警局門口躲雨獲得救贖。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／屏東報導

屏東縣萬巒鄉赤山村日前發生一起事件！2名私立國中的新生在赤山派出所門口神情緊張地徘徊，當時天空烏雲密布還飄起陣陣小雨。所內員警見狀趕緊上前關心，這才知道2人搭錯學校專車，身上又沒有手機可以聯繫家長，徒步走了一段路後才到派出所。員警趕緊連絡2名學生的父母將人接回。

根據警方調查，2名學生年紀分別為12、13歲住在潮州鎮，都是一間私立國中的學生，20日是學校暑期輔導的第一天，2人被安排在同一輛學校專車回家，卻因為不熟悉乘車資訊搭錯車，最後只好在萬巒鄉下車，但2名學生不知道自己到底人在哪，身上也沒有手機連絡家人，只好依據民眾的指引，徒步沿潮州鎮方向前進。

此時天空烏雲籠罩，下起了毛毛細雨，2名國中新生雖然內心焦躁不安，但行經赤山派出所時，卻因害羞遲遲不敢向員警求助，只站在派出所前屋簷避雨，直到員警主動上前詢問，才告知「坐錯車了」。

警方隨即將2人帶進派出所內取暖休息，並通知家長前來接小孩。家長見到孩子平安無事，紛紛感謝員警。分局長蔡耀順呼籲大眾，外出搭乘大眾交通工具時，要確認好乘車資訊，才不會耽誤寶貴時間。

發現年輕的小祕密！